Bolsonaro foi autor dos atos mais graves da trama golpista, diz PGR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o "principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos" para tentar derrubar o Estado democrático de Direito, disse a PGR (Procuradoria-Geral da República) nas alegações finais do processo da trama golpista.

O que aconteceu

Na peça protocolada ontem à noite, a PGR diz que Bolsonaro era "líder da organização criminosa" denunciada no processo. Para o órgão, Bolsonaro era "o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado democrático de Direito". "No exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou, de forma dolosa, esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório", diz o documento assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e protocolado pouco antes da meia-noite.

O réu Jair Messias Bolsonaro (...) figura como líder da organização criminosa denunciada nestes autos, por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito.

Alegações finais da PGR na ação que investiga a trama golpista

Para embasar a acusação, a PGR descreve como o ex-presidente usou do cargo e atacou de maneira persistente as instituições públicas e o processo eleitoral. Há indícios de que Bolsonaro usou a máquina pública indevidamente desde o primeiro ano do governo, quando montou uma estrutura clandestina dentro da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), a chamada "Abin paralela", para espionar adversários políticos; mas as ações se tornaram efetivamente golpistas em 2021, quando pesquisas começaram a apontar queda na popularidade do ex-presidente, afirma a Procuradoria.

Órgão pediu condenação de Bolsonaro por cinco crimes. São eles: liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Se o ex-presidente for condenado à pena máxima por todos os crimes, a punição pode ultrapassar 46 anos de prisão. A expectativa, porém, é que, caso seja condenado, Bolsonaro vá para prisão domiciliar por ter 70 anos e vários problemas de saúde.

O que acontece agora?

A defesa de Bolsonaro terá 15 dias agora para se manifestar. Só ao final desse prazo é que a Primeira Turma do STF vai marcar a data para o julgamento das acusações.

Somente ao final do julgamento é que Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados. Ainda assim, uma eventual prisão depende do tamanho da pena, da análise de todos os recursos das defesas.

Relembre as etapas do processo: