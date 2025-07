Bandidos sequestram pai e filha em shopping da Grande SP

Um pai e uma filha de 60 e 24 anos foram vítimas de sequestro e roubo a partir do estacionamento do Shopping ABC, em Santo André, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os suspeitos invadiram o carro da família dentro do estacionamento, exigiram que eles deixassem o local e só os liberaram após efetuarem transações bancárias.

O caso aconteceu nesta segunda-feira, 14, e as vítimas foram liberadas sem ferimentos na Rua Miguel Calmon, a cerca de seis quilômetros do shopping. Os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo na Rua Itabuna, novamente próximo ao estabelecimento.

Em nota, o Shopping ABC disse que sua equipe "deu pronto atendimento ao cliente e seus familiares presentes no shopping, ressaltando a importância do registro do Boletim de Ocorrência na delegacia".

"Estamos, como de costume, colaborando com as autoridades e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes", afirmou o shopping.

O caso foi registrado pelo 1º DP de Santo André, que solicitou perícia. As diligências seguem para esclarecer os fatos e identificar e prender os autores, conforme a SSP.