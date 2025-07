Audiência no STF sobre elevação do IOF termina sem acordo entre governo e Congresso

BRASÍLIA (Reuters) - Audiência de conciliação promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional sobre o IOF, nesta terça-feira, terminou sem acordo, com os dois lados apontando que preferem aguardar a decisão judicial, segundo termo assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Na reunião, representantes da Câmara, do Senado e do Executivo “entenderam que a decisão judicial seria o melhor caminho para dirimir esse conflito”, de acordo com o documento divulgado pela assessoria de imprensa do STF.

(Por Ricardo Brito e Bernardo Caram)