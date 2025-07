Ataques contra palestinos crescem na Cisjordânia ocupada, diz escritório de direitos humanos da ONU

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - Houve um aumento nos assassinatos e ataques contra palestinos por colonos e forças de segurança na Cisjordânia ocupada nas últimas semanas, disse o escritório de direitos humanos da ONU na terça-feira.

"Os colonos israelenses e as forças de segurança intensificaram seus assassinatos, ataques e assédio aos palestinos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, nas últimas semanas", disse Thameen Al-Kheetan, porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a repórteres em Genebra.

Cerca de 30.000 palestinos foram deslocados à força no norte da Cisjordânia ocupada desde que as Forças Armadas israelenses lançaram sua operação "Muro de Ferro".

Isso está contribuindo para a consolidação contínua da anexação da Cisjordânia, violando a lei internacional, disse o ACNUDH.

Em junho, a ONU registrou a maior contagem mensal de palestinos feridos em mais de duas décadas na Cisjordânia.

Desde janeiro, houve 757 ataques de colonos contra palestinos ou suas propriedades, o que é um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o ACNUDH.

Pelo menos 964 palestinos foram mortos desde 7 de outubro de 2023 por forças israelenses e colonos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Cinquenta e três israelenses foram mortos na Cisjordânia e em Israel em alegados ataques de palestinos ou em confrontos armados, acrescentou o escritório.