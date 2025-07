Atlas: maioria diz que Lula representa Brasil melhor que Bolsonaro lá fora

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada hoje aponta melhora na imagem do presidente Lula e aprovação de sua política externa após o 'tarifaço' de Trump.

O que diz a pesquisa

Para a maioria dos entrevistados, Lula representa o Brasil melhor do que Bolsonaro no exterior. A pesquisa foi feita pela Internet, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Na sua opinião, Lula representa o Brasil melhor ou pior que o Bolsonaro em plano internacional?

Melhor: 61,1% (em novembro de 2023 eram 51%)

Pior: 38,8% (em novembro de 2023 eram 44,3%)

Não sei: 0% (em novembro de 2023 eram 4,7%)

Você aprova ou desaprova a política externa do Governo Lula? Aprovo: 60,2% (em novembro de 2023 eram 49,6%)

Desaprovo: 38,9%(em novembro de 2023 eram 47,3%)

Não sei: 0,9% (em novembro de 2023 eram 0,9%)

Aprovação e reprovação de Lula se igualaram, na margem de erro, após "tarifaço" de Donald Trump. A avaliação positiva do governo Lula cresceu fora da margem de erro. O levantamento feito pela Atlas/Bloomberg apontava que o desempenho do presidente era reprovado pela maioria da população desde janeiro, com pior índice em maio.

Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula?

Desaprovo: 50,3% (em junho eram 51,8%)

Aprovo: 49,7% (em junho eram 47,3%)

Não sei: 0% (em junho eram 0,9%)

Avaliação ruim/péssima é maior do que a de ótimo/bom. Os dois índices oscilaram dentro da margem de erro, em relação ao levantamento divulgado na semana passada.

Como você avalia o governo do presidente Lula?

Ruim/Péssimo: 49,4% (em junho eram 51,2%)

Ótimo/Bom: 43,4% (em junho eram 41,6%)

Regular: 7,2% (em junho eram 7,2%)

Não sei: 0%

Metodologia

A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 2,841 pessoas por recrutamento digital entre os dias 11 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.