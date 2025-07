Virilha lisinha: depilador de pelos íntimos Philips está em oferta; conheça

Para remover os incômodos pelinhos na região da virilha, muitas pessoas não gostam de usar lâmina, devido à sensibilidade. Uma opção para se depilar com praticidade e sem desconforto é usar um aparador de pelos específico para a área.

O Guia de Compras UOL encontrou um dos modelos mais bem avaliados da Amazon, o Essential da Philips, em oferta no Prime Day da Amazon, por R$146. O produto é desenvolvido especialmente para aparar os pelos de regiões delicadas do corpo, como a da virilha e o buço. Confira mais detalhes a seguir.

O que o fabricante diz sobre esse aparador de pelos?

Possui quatro acessórios: aparador para área íntima, pentes de 3 e 5 mm e cabeça raspadora;

Lâminas com pontas arredondadas;

Pega ergonômica, prometendo uma depilação confortável e segura;

É à prova d'água, podendo ser usado durante o banho;

Uso com pilha AA, que já vem inclusa;

Com estojo e escova de limpeza;

Também pode ser usado para aparar pelos do buço e rosto.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 15,6 mil avaliações de clientes na Amazon e possui nota 4,5 (do total de 5).

Uso o aparelho há anos, e ele sempre foi excelente. Agora comprei um para minha mãe. Ótima aquisição!

Fábio Murilo Santos de Lima

Cumpre o que promete: ótima raspagem, que deixa os pelos bem curtinhos, e boa potência. Não me deu alergia e nem machucou.

Mell Soares de Oliveira

Superfácil de manusear, tem ótimo funcionamento e durabilidade. Além de ser compacto, que facilita o uso por quem tem mãos pequenas, é ótimo para levar nas viagens.

Simone Santos

Pontos de atenção

As principais criticas ao produto são em relação ao tempo que ele leva para remover os pelos, e por não raspar tão rente à pele como as lâminas. Confira algumas opiniões:

A cabeça é minúscula. Se for usar para depilar outras partes do corpo além da virilha, não vale a pena, pois demora muito. A vantagem é que não machuca, as pontas arredondadas são boas. Porém, há produtos iguais voltados ao público masculino, muito mais completos e por preço menor ou equivalente.

Mariana R.

Comigo não funcionou; ele apara apenas pelos grandes. Não deixa a pele lisinha, como a "gilette", com todos os seus defeitos, deixa.

Raisa Santos

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.