Algodão: Rally da Safra está em campo para levantar dados até setembro

O Rally da Safra Etapa Algodão está no campo para realizar um diagnóstico das condições das lavouras, identificar os desafios do desenvolvimento da safra e avaliar perspectivas de produtividade, rendimento e qualidade da fibra. O coordenador da expedição, André Debastiani, da Agroconsult, diz, em nota, que o Rally cumpre seu papel fundamental na geração de informações confiáveis para o setor algodoeiro. O trabalho dos técnicos estará concentrado no período da colheita nos Estados de Mato Grosso e da Bahia, que respondem por 90% da área cultivada no País.Com patrocínio da BASF, Fibermax, ADM, Laferlins, Viasoft, OCP Brasil e John Deere, e apoio institucional da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), o Rally da Safra - Etapa Algodão contará com eventos técnicos destinados aos profissionais da cadeia do algodão em Luis Eduardo Magalhães e Cuiabá, e será encerrado em setembro, durante o Summit Algodão, da BASF. A Agroconsult lembra que o Brasil plantava mais de 4 milhões de hectares na década de 70 e hoje, com a metade da área, produz cinco vezes mais. "O País investiu muito em tecnologia e, a partir dos anos 2000, o perfil produtivo começou a mudar, o que trouxe ganhos expressivos em produtividade", disse Debastiani. "Na safra 23/24 - calendário mundial, o que corresponde à safra 22/23 no Brasil - superamos os Estados Unidos em volume produzido, com uma área cultivada 50% menor que os norte-americanos", afirma.