Alckmin: amanhã vamos nos reunir com a Amcham e vamos ouvir indústria química, cooperativas

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que seguirá nesta semana com a agenda de reuniões com setores impactados pela sobretaxa de 50% aplicada pelos Estados Unidos nas importações do Brasil.

Após encontro com representantes do agronegócio hoje, ele disse que nesta quarta, 16, haverá reuniões com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) e outros setores que pediram para participar das conversas, como a indústria química, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Ele ainda citou empresas de software, inclusive de origem americana, e centrais sindicais. "Continuam essas conversas", disse o vice-presidente.

Alckmin ainda destacou que já recebeu anteriormente o encarregado de negócios da embaixada americana no Brasil, Gabriel Escobar. "E temos mantido um contato importante com o secretário Howard Lutnick e com o embaixador Jamieson Greer, da USTR o Escritório do Representante Comercial dos EUA".

Sobre a questão dos produtos perecíveis e de bens já embarcados, Alckmin se limitou a dizer que as duas questões são "urgentes".