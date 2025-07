Alckmin alerta que tarifas de Trump podem encarecer produtos nos EUA

O vice-presidente Geraldo Alckmin advertiu que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "podem encarecer" o custo de vida no país americano.

A relação entre o Brasil e os Estados Unidos passa por uma crise diplomática por causa dessas tarifas aduaneiras, que, segundo Trump, são uma resposta a uma "caça às bruxas" da Justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra redes sociais americanas.

A sobretaxa, que entraria em vigor em 1º de agosto, "repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer produtos, encarecer a economia americana", afirmou Alckmin, após um primeiro encontro com o setor industrial para discutir possíveis medidas diante do anúncio de Trump.

Fabricantes de máquinas, produtores de aço, pecuaristas e cultivadores de café, laranja e outros produtos agrícolas estão entre os setores exportadores mais afetados.

As tarifas também são "uma oportunidade para mais acordos comerciais", avaliou o vice-presidente após o encontro em Brasília.

Alckmin, no entanto, reiterou que a prioridade do governo e dos empresários é "uma negociação" com Washington para reverter a sobretaxa.

Pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a criação de um comitê interministerial para debater os próximos passos do governo na crise com os Estados Unidos.

O comitê deverá avaliar "contramedidas", como a "suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual" contra países ou blocos "que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira".

O decreto presidencial permite aplicar a Lei de Reciprocidade Econômica, promulgada pelo Congresso em abril, quando Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre produtos brasileiros.

Lula já advertiu que o Brasil pode agir de forma recíproca contra os Estados Unidos, em um claro desafio a Trump, que alertou que, caso isso ocorra, o percentual das tarifas aumentará.

Para 62,2% dos brasileiros, as tarifas anunciadas por Trump são "injustificadas", segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (15) pelas empresas Bloomberg e Atlas Intel.

Os Estados Unidos são o terceiro parceiro comercial do país, atrás da China e da União Europeia.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump teve uma relação próxima com o então presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que enfrenta um julgamento acusado de tentar impedir a posse de Lula em 2022.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta terça-feira ao STF que condene o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e por organização criminosa armada, o que pode levar a uma pena de até 40 anos de prisão.

jss/rsr/dga/am

© Agence France-Presse