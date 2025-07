Ações da China fecham sem direção comum após dados do PIB, Hong Kong sobe com setor de tecnologia

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam sem direção comum nesta terça-feira com a desaceleração do crescimento econômico no segundo trimestre, enquanto o ganho no setor de tecnologia impulsionou as ações de Hong Kong graças à retomada das vendas de chips para a China pela Nvidia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,42%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,03%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,6%. As gigantes da tecnologia listadas em Hong Kong saltaram 2,8%.

A notícia de que a Nvidia retomará as vendas de seu chip de inteligência artificial H20 para a China elevou as ações de computação em nuvem e de comunicações 5G.

** Em Hong Kong, os gigantes da internet saltaram, com o Alibaba e a Tencent ganhando 7% e 4%, respectivamente.

Dados mostraram que o Produto Interno Bruto da China cresceu 5,2% no trimestre entre abril e junho em relação ao ano anterior, desacelerando em relação aos 5,4% do primeiro trimestre, mas superando a expectativa de um aumento de 5,1% em uma pesquisa da Reuters.

Analistas disseram que a trégua comercial entre os EUA e a China e as fortes exportações ajudaram a segunda maior economia do mundo a evitar uma desaceleração acentuada.

(Reportagem de Summer Zhen)