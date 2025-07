Ação da MRV&Co cai após resultados do 2º tri e preocupações com caixa

As ações da MRV&Co caíam 6% na abertura do pregão desta terça-feira após divulgar no dia anterior os números de vendas líquidas e lançamentos do segundo trimestre.

A empresa anunciou na noite de segunda-feira vendas líquidas de R$2,69 bilhões no segundo trimestre na divisão de incorporação, um crescimento de 5,8% ano a ano.

Na parte de lançamentos, as unidades totalizaram um valor geral de vendas (VGV) de R$3,45 bilhões para a incorporação, expansão de 54,2% em relação ao mesmo período do ano passado, somando um valor lançado de R$6,34 bilhões no primeiro semestre.

Analistas da XP afirmam que os números ligeiramente positivos foram parcialmente neutralizados pela queima de caixa, "que ainda não atingiu um ponto de inflexão e pode continuar a pesar sobre a tese de investimento".

A MRV&Co tinha a maior queda no índice Bovespa , que caía 0,4%.

(Reportagem de Isabel Teles)