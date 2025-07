Após Trump ameaçar Rússia, Zelensky agradece EUA por 'disposição' em ajudar Ucrânia

KYIV (Reuters) - O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse nesta segunda-feira que conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, após o anúncio de novas armas para a Ucrânia, agradecendo o apoio.

"Foi uma conversa muito boa. Agradeci a ele por sua disposição em apoiar a Ucrânia e continuar trabalhando juntos para impedir os assassinatos e estabelecer uma paz justa e duradoura", escreveu Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

Zelenskiy disse que ele e Trump concordaram em conversar com mais frequência e "continuar coordenando nossos passos".

Ele também afirmou que teve uma conversa muito boa com o secretário-Geral da Otan, Mark Rutte, que se reuniu com Trump na Casa Branca nesta segunda-feira.

Trump disse a repórteres que estava decepcionado com o presidente russo Vladimir Putin e que bilhões de dólares em armas dos EUA iriam para a Ucrânia.

Ele também ameaçou impor sanções aos compradores de produtos russos, a menos que a Rússia concorde com um acordo de paz, expressando frustração com os repetidos ataques a cidades ucranianas. Mas a ameaça de sanções veio com um período de carência de 50 dias.

Zelenskiy havia se encontrado anteriormente com o enviado especial dos EUA para a Ucrânia, Keith Kellogg, na capital Kiev, onde discutiram o reforço das defesas aéreas ucranianas e a compra de armas com ajuda europeia.

Trump disse no domingo que enviaria mísseis de defesa aérea Patriot para a Ucrânia.

"Discutimos o caminho para a paz e o que podemos fazer juntos, na prática, para aproximá-la. Isso inclui o fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia, a produção conjunta e a aquisição de armas de defesa em colaboração com a Europa", escreveu Zelenskiy no X.

"E, claro, sanções contra a Rússia e aqueles que a ajudam."

Trump, que começou seu segundo mandato com uma abordagem mais conciliatória com a Rússia, sinalizou nas últimas semanas seu desencanto com Putin, já que Moscou intensificou os ataques aéreos contra Kiev e outras cidades ucranianas.

Um alerta de ataque aéreo foi declarado em Kiev logo após a reunião entre Kellogg e Zelenskiy nesta segunda-feira.