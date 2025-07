Foragida, Zambelli avalia lançar candidatura na Itália, diz defesa

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) avalia lançar uma candidatura na Itália, segundo a defesa da parlamentar.

O que aconteceu

Candidatura pode ocorrer, caso Zambelli não consiga provar sua inocência. Segundo o advogado da deputada, Fábio Pagnozzi, "a prioridade" da parlamentar é retornar ao Brasil para continuar seu mandato.

A deputada já tem cidadania italiana, o que possibilita o lançamento de uma futura candidatura. "Se isso não for possível [provar a inocência], ela pretende ingressar em uma legenda na Itália para concorrer nas eleições italianas e prosseguir com o trabalho político", disse o advogado nas redes sociais.

Zambelli fugiu para Itália no mês passado e é alvo de um mandado de prisão. O nome dela foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol após pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Condenada a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ, a deputada pediu licença do cargo. Ela e o hacker Walter Delgatti, segundo a decisão, agiram para inserir o nome do ministro Alexandre de Moraes na lista de pessoas com mandado de prisão em aberto.