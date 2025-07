Wall Street tem alta leve, com investidores à espera de relatórios econômicos e balanços

Por David French

(Reuters) - As ações de Wall Street fecharam em alta leve nesta segunda-feira, com investidores evitando qualquer movimento significativo após as últimas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mantendo-se estáveis antes de uma semana movimentada de dados econômicos e do início da temporada de balanços corporativos.

O Dow Jones subiu 0,20%, para 44.459,65 pontos. O S&P 500 ganhou 0,14%, para 6.268,56 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,27%, para 20.640,33 pontos.

Trump aumentou as tensões comerciais no fim de semana, prometendo impor uma tarifa de 30% sobre a maioria das importações vindas da União Europeia e do México a partir de 1º de agosto -- deixando o relógio correndo para acordos comerciais de última hora.

A UE estendeu sua pausa nas medidas retaliatórias até o início de agosto, mantendo a esperança de uma trégua negociada. A Casa Branca disse que as negociações com a UE, o Canadá e o México ainda estão em andamento.

Apesar das manchetes, a reação de investidores foi discreta, uma vez que se tornaram insensíveis à enxurrada de ameaças tarifárias de Trump e suas frequentes reviravoltas de última hora.

"Se alguma coisa está segurando o mercado, é o fato de que tivemos um desempenho muito bom desde abril", disse Jason Pride, chefe de estratégia de investimento e pesquisa da Glenmede.

A temporada de balanços corporativos do segundo trimestre começa na terça-feira, quando várias instituições do setor bancário apresentarão seus relatórios.

Na terça-feira também está programada a divulgação dos dados mais recentes sobre os preços ao consumidor norte-americano, que devem revelar um aumento da inflação em junho, conforme vendedores começaram a repassar o custo das tarifas abrangentes.

O setor de energia recuou 1,2%, a maior queda entre os 11 setores do S&P.

No entanto, a maioria dos setores fechou em território positivo, liderada pela alta de 0,7% no de serviços de comunicação.