Vendas da MRV&Co em divisão de incorporação sobem 5,8% no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV&Co registrou vendas líquidas de R$2,69 bilhões no segundo trimestre na divisão de incorporação, um crescimento de 5,8% ano a ano, com impacto de atraso no repasse de recursos de programas regionais de habitação para a construtora, conforme dados preliminares divulgados nesta segunda-feira.

As vendas não repassadas, segundo apresentação do grupo, somaram R$310 milhões, cerca de 1,3 mil unidades. De acordo com o diretor financeiro da MRV&Co, Ricardo Paixão, mais da metade refere-se a vendas que aconteceram no segundo trimestre, e o restante é relativo a unidades anteriores com o repasse ainda travado.

"A gente resolveu mais ou menos 700 (unidades) e vendeu outras que acabaram impactando", disse ele à Reuters em entrevista nesta segunda-feira.

Na parte de lançamentos, as unidades totalizaram um valor geral de vendas (VGV) de R$3,45 bilhões para a incorporação, expansão de 54,2% em relação ao mesmo período do ano passado, somando um valor lançado de R$6,34 bilhões no primeiro semestre.

Para o ano, a MRV&Co estimou anteriormente R$11 bilhões em lançamentos nesse segmento.

"A gente tem mais que isso para poder lançar, se precisar, se o mercado continuar demandando. E se a venda, por algum motivo também cair de performance, a gente não é obrigado a lançar isso tudo", acrescentou Paixão.

O executivo ressaltou, no entanto, que o segundo e o terceiro trimestres são, normalmente, mais fortes em lançamentos.

A MRV&Co também divulgou em sua prévia uma geração de caixa de R$136,4 milhões, enquanto, em incorporação, houve um consumo de caixa ajustado de R$33,68 milhões, afetado pela trava nos repasses dos programas regionais e mudanças no critério de repasses pela Caixa.

A Resia, operação do grupo nos Estados Unidos, apresentou uma geração de caixa de US$39,3 milhões no segundo trimestre, versus consumo de US$65,9 milhões no mesmo período de 2024.

O grupo anunciou na sexta-feira uma baixa contábil de US$144 milhões relacionada à venda de ativos da Resia, que será refletida no resultado do segundo trimestre, ao mesmo tempo em que atualizou o guidance de geração de caixa para a unidade de US$270 milhões em 2025, para US$493 milhões até o final de 2026.

"Foi importante ter uma ancoragem (das expectativas do mercado)... tinha investidor que imaginava que teria uma perda muito menor e investidor que imaginava uma perda muito maior do que efetivamente vai ter", disse o diretor financeiro do grupo.

Em reunião com analistas na semana passada, após divulgação de novas estimativas para a Resia, executivos da MRV&Co disseram não esperar qualquer novo "impairment" nos próximos meses.