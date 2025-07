Universidade chinesa expulsa aluna por 'contato impróprio' com estrangeiro

Uma universidade chinesa anunciou a expulsão de uma aluna por "contato impróprio com um estrangeiro", depois que vídeos íntimos dela com um ucraniano foram publicados nas redes sociais.

O que aconteceu

Vídeos foram divulgados no canal do Telegram do próprio ucraniano, que tem cerca de 44.000 inscritos. As imagens, feitas em 16 de dezembro do ano passado, mostram o jogador profissional de videogame Danylo Teslenko, conhecido como Zeus, e a estudante chinesa em um quarto de hotel. Na data, ele estava em Xangai para um torneio de e-sports.

Post foi apagado. Como não está mais disponível, o UOL não conseguiu verificar seu conteúdo na íntegra, mas prints ainda circulam nas redes sociais.

Imagens não mostravam comportamento sexual explícito. Segundo o New York Times, a mulher parecia estar ciente de que estava sendo filmada.

Ontem, Teslenko disse em post no X que apagou o vídeo ao ver a repercussão. Também de acordo com ele, os "rostos estavam visíveis, mas não havia conteúdo explícito ou algo desrespeitoso". "

Na época, parecia apenas um momento normal da vida. Não percebi que isso poderia afetar a situação pessoal de alguém. Mais tarde, descobri que a garota estava em um relacionamento e que ela enfrentava muito ódio por causa disso. Lamento muito que as coisas tenham acontecido dessa forma.

Danylo Teslenko, no X

Postura da aluna "prejudica a dignidade nacional", avalia a universidade

Identidade da estudante foi revelada. A Universidade Politécnica de Dalian, no noroeste da China, divulgou o comunicado da expulsão, com o nome completo da mulher, em seu site, na semana passada. Segundo a instituição de ensino, o vídeo "causou um impacto negativo".

Punição é prevista em seu regulamento. "Aqueles que tiverem contato indevido com estrangeiros e prejudicarem a dignidade nacional e a reputação da escola receberão uma pena de demérito ou superior, dependendo das circunstâncias", diz o regulamento.

Caso gerou debate na internet

Para críticos à universidade, a divulgação do nome completo envergonha publicamente a estudante. "Se há alguém que realmente minou a dignidade nacional neste caso, não foi a mulher cujos direitos de privacidade foram violados, mas os espectadores online que humilharam freneticamente uma mulher comum sob a bandeira da chamada justiça, e a instituição educacional que usou mandamentos morais obsoletos", escreveu Zhao Hong, professor de direito na Universidade de Pequim, em uma coluna de opinião.

Como mulher adulta, ter ou não relações sexuais com outras pessoas é algo que está inteiramente dentro do seu direito à autonomia sexual.

Professor Zhao Hong

Outros apontaram sexismo. Para alguns internautas, o fato de as críticas serem dirigidas à mulher e não ao gamer, que compartilhou os vídeos, evidencia a discriminação.

Parte dos internautas, porém, se manifestou a favor da universidade. Este grupo defendeu que a mulher envergonhou a China. Segundo eles, os vídeos deixam a entender que as chinesas são promíscuas, especialmente quando se relacionam com homens brancos.

Estudante não comentou o caso publicamente. A universidade também não se manifestou.