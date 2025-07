Unica: vendas de etanol recuam 3,58% em junho, para 2,8 bilhões de litros

As vendas de etanol pelas usinas do Centro-Sul somaram 2,8 bilhões de litros em junho, retração de 3,58% ante igual mês da safra 2024/25, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). O recuo foi puxado principalmente pela queda de 4,63% nas vendas de etanol hidratado, que totalizaram 1,78 bilhão de litros no período. Já o etanol anidro teve redução mais moderada, de 1,68%, com 1,02 bilhão de litros comercializados. No mercado interno, as vendas de hidratado caíram 6,23% na comparação com junho da safra passada, para 1,71 bilhão de litros. Apesar da retração, a Unica destacou que o biocombustível segue vantajoso em diversos Estados. De acordo com levantamento da ANP referente à semana de 29 de junho a 5 de julho, o etanol hidratado apresentou custo inferior ao da gasolina em mais da metade dos municípios pesquisados, com destaque para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. "A paridade média no País foi de 66,8%, oferecendo uma alternativa viável para o consumidor brasileiro", afirmou o diretor de inteligência setorial da Unica, Luciano Rodrigues.No caso do etanol anidro - aquele misturado à gasolina - foram vendidos 981,64 milhões de litros no mercado interno em junho, o que representa uma leve retração de 0,72%. A expectativa é de que a demanda ganhe força nas próximas quinzenas com o início da vigência do E30, que eleva o teor de anidro na mistura. No acumulado da safra até 1º de julho, as vendas totais de etanol somaram 8,56 bilhões de litros, uma queda de 2,59%. O volume de hidratado caiu 5,10%, para 5,49 bilhões de litros, enquanto o anidro recuou 2,24%, totalizando 3,07 bilhões de litros.CBios já atendem 80% da meta do anoNo mercado de Créditos de Descarbonização (CBios), os dados da B3 até a última sexta-feira indicam a emissão de 22,58 milhões de títulos em 2025 por produtores de biocombustíveis. A quantidade de CBios disponíveis em posse da parte obrigada, não obrigada e dos emissores soma 27,49 milhões de unidades. "Somando os CBios disponíveis para comercialização e os créditos já aposentados para cumprimento da meta de 2025, já temos cerca de 80% dos títulos necessários para o atendimento integral da quantidade exigida pelo programa para o fim deste ano", destacou Rodrigues.