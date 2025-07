UE alerta sobre contramedidas diante da ameaça tarifária "absolutamente inaceitável" dos EUA

Por Philip Blenkinsop e David Lawder

BRUXELAS/WASHINGTON (Reuters) - A União Europeia acusou nesta segunda-feira os Estados Unidos de resistirem aos esforços para chegar a um acordo comercial e alertou para a adoção de contramedidas caso não seja fechado um acordo para evitar as tarifas "absolutamente inaceitáveis" que o presidente Donald Trump ameaçou impor a partir de 1º de agosto.

Enquanto isso, Trump disse que estava aberto a novas discussões com a UE e outros parceiros comerciais antes que novas tarifas de 30% entrassem em vigor no mês que vem. Ele afirmou ainda que autoridades da UE iriam aos Estados Unidos para negociações.

"Eles gostariam de fazer um acordo diferente e estamos sempre abertos a conversas, inclusive com a Europa", disse ele a repórteres no Salão Oval. "Na verdade, eles estão vindo. Eles gostariam de conversar."

Trump intensificou sua guerra comercial no sábado, dizendo que adotará uma tarifa de 30% sobre a maioria das importações da UE e do México a partir do próximo mês e dando avisos semelhantes para outros países, incluindo as potências econômicas asiáticas Japão e Coreia do Sul.

Até o momento, a UE não tomou medidas retaliatórias para evitar uma escalada na guerra comercial, enquanto ainda há uma chance de negociar um resultado melhor.

No entanto, os ministros da UE que saíram de uma reunião em Bruxelas nesta segunda-feira pareciam estar mais próximos de contra-atacar.

Em uma coletiva de imprensa após a reunião, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, classificou a ameaça tarifária como "absolutamente inaceitável".

O chefe de Comércio da UE, Maros Sefcovic, disse na mesma coletiva de imprensa acreditar que "ainda há potencial para continuar as negociações", mas expressou frustração com o fracasso de Washington em fechar um acordo com seu maior parceiro comercial.

"A UE ... nunca se afasta sem um esforço genuíno, especialmente considerando o trabalho árduo investido, o quão perto estamos de chegar a um acordo e os benefícios claros da solução negociada", disse ele.

"Mas, como eu disse antes, são necessárias duas mãos para bater palmas", disse ele, acrescentando que os membros da UE concordaram que o bloco de 27 países precisaria tomar contramedidas se as negociações comerciais com os EUA fracassarem.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse anteriormente que a UE já havia preparado uma lista de tarifas no valor de 21 bilhões de euros (US$24,5 bilhões) sobre os produtos norte-americanos, caso os dois lados não consigam chegar a um acordo.

Enquanto isso, o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que as negociações comerciais com a União Europeia, o Canadá e o México ainda estão em andamento. O Canadá enfrenta uma tarifa de 35% a partir do próximo mês.

Questionado sobre suas expectativas em relação às negociações com a UE, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca disse: "Veremos... ainda temos algumas semanas pela frente".

Hassett havia dito no domingo que o presidente Trump queria ver acordos melhores para que as novas tarifas sejam evitadas.

(Reportagem adicional de Charlotte Van Campenhout, Hyunjoo Jin, Milan Strahm, Cristina Carlevaro, David Lawder, John Revill, Andreas Rinke, Wayne Cole e Emma Rumney)