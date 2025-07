Trump anuncia envio de mísseis Patriot à Ucrânia e recebe secretário-geral da OTAN na Casa Branca

Donald Trump, anunciou que enviará sistemas de defesa antiaérea Patriot à Ucrânia. A decisão ocorre apenas duas semanas após Washington ter anunciado a suspensão de algumas entregas de armas a Kiev. O presidente norte-americano recebe o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca nesta segunda-feira (14) e prometeu "anúncios importantes" em relação à Rússia.

No momento em que as relações com seu homólogo russo, Vladimir Putin, demonstram deterioração, o presidente americano declarou no domingo (13) que os Estados Unidos enviarão à Ucrânia sistemas de defesa antiaérea Patriot, considerados essenciais para Kiev se defender dos ataques russos.

A atividade diplomática deve se intensificar nesta segunda-feira, com um encontro entre o presidente americano e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, no Salão Oval, com a presença do secretário de Estado, Marco Rubio.

O enviado americano Keith Kellogg também iniciou uma nova visita à Ucrânia nesta segunda-feira.

"A paz por meio da força é o princípio do presidente americano Donald Trump, e nós apoiamos essa abordagem", comentou o principal assessor do presidente ucraniano, Andriy Yermak, no Telegram.

"Acredito que poderíamos perfeitamente ver anúncios tanto de novas entregas de armas quanto, na visita de Keith Kellogg, uma mensagem positiva de apoio político e militar à Ucrânia", disse à RFI Martin Quencez, analista em geopolítica e diretor do think tank German Marshall Fund, em Paris. "Isso teria um forte valor simbólico no curto prazo. A longo prazo, a questão não é saber se Donald Trump decidirá dar mais dinheiro à Ucrânia. Isso ele pode fazer usando os fundos aprovados pela administração Biden no ano passado. Ainda há recursos disponíveis, e ele pode utilizá-los", acrescentou.

O envio de armas por parte de Washington fará parte de um acordo envolvendo a Otan, que pagará aos Estados Unidos pelas armas que serão enviadas à Ucrânia, segundo Trump.

"Vamos enviar Patriots, dos quais eles precisam desesperadamente", declarou Donald Trump, acrescentando: "Ainda não decidi a quantidade, mas eles vão receber porque precisam de proteção". "Vamos, na verdade, enviar a eles diversos equipamentos militares muito sofisticados, e eles vão nos pagar 100%", afirmou o presidente a jornalistas.

Esse anúncio parece ser uma reviravolta, duas semanas após Washington ter anunciado a suspensão de algumas entregas de armas para Kiev.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na sexta-feira que teve uma conversa telefônica com seu homólogo americano, na qual ambos concordaram em "reforçar a proteção" do espaço aéreo ucraniano após um novo ataque maciço com drones e mísseis russos.

O presidente americano voltou a dizer no domingo estar "decepcionado" com Vladimir Putin.

Desde o início de seu mandato, Donald Trump tentou convencer o presidente russo a negociar uma saída para o conflito na Ucrânia.

Mas os bombardeios russos sobre a Ucrânia se intensificaram, e as negociações para uma solução diplomática para o conflito estão estagnadas.

"Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala gentilmente e depois bombardeia todo mundo à noite", declarou Trump, visivelmente insatisfeito.

Possíveis sanções à Rússia

Donald Trump havia dito anteriormente a jornalistas que faria "uma declaração importante sobre a Rússia" nesta segunda-feira, sinalizando a possibilidade de um reforço nas sanções.

O influente senador americano Lindsey Graham voltou a defender no domingo sua proposta de sanções severas contra Moscou, um projeto que parece ganhar força à medida que cresce a frustração de Trump em relação ao Kremlin.

"Um ponto de virada está chegando" na guerra na Ucrânia, declarou o senador republicano ao canal CBS. Sua proposta "daria ao presidente Trump a capacidade de impor tarifas de 500% a qualquer país que ajudar a Rússia e apoiar a máquina de guerra de Putin", explicou.

Donald Trump afirmou que estava "analisando de perto" essa proposta.

"É um golpe contundente que o presidente Trump terá à sua disposição para acabar com a guerra", insistiu Lindsey Graham, que esteve na Europa esta semana para defender suas medidas ao lado de seu colega democrata Richard Blumenthal.

Os dois senadores também devem se reunir nesta segunda-feira com o secretário-geral da Otan.

Retaliações

Lindsey Graham também mencionou no domingo possíveis medidas envolvendo ativos russos congelados e a venda de "enormes quantidades de armas" aos aliados europeus, que poderiam beneficiar a Ucrânia.

As medidas propostas pelos dois senadores americanos fazem parte dos meios que "podem nos aproximar da paz", escreveu Zelensky na rede X na quinta-feira, reiterando seu apelo por um reforço das sanções americanas contra a Rússia.

No campo de batalha, os ataques aéreos russos contra a Ucrânia se intensificaram nas últimas semanas, com Moscou batendo recordes semanais no número de projéteis lançados, abastecidos principalmente por uma indústria de defesa que opera a todo vapor.

Um novo ataque deixou ao menos três feridos no distrito de Dnipro, informou na manhã de segunda-feira o governador da região de Dnipropetrovsk, Serguiï Lissak, no Telegram.