Taxas de juros ficam estáveis em meio à alta do dólar e queda do IBC-Br

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta segunda-feira, 14, em meio à leve alta do dólar ante o real, rendimentos dos Treasuries mistos e agenda fraca. Os juros curtos também estão nos ajustes de sexta-feira (11) após o IBC-Br cair 0,74% em maio, na comparação com abril e na série com ajuste sazonal, abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, de queda de 0,50%.

No radar está a regulamentação da chamada Lei da Reciprocidade, que deve ser publicada até terça-feira, 15.

Às 9h35 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,310%, de 14,327% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,465%, de 13,466%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,600%, de 13,592% no ajuste de sexta-feira.