Tarcísio de Freitas não apagou vídeo em que usa boné com slogan de Trump

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não apagou de seus perfis o vídeo no qual aparece usando o boné com o slogan da campanha de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

As imagens permanecem disponíveis nos perfis do governador de São Paulo tanto no Instagram como no X (antigo Twitter).

O que diz o post

"Tarcísio deleta post no Instagram em que aparecia com o boné do MAGA de Donald Trump", diz o texto da publicação, que traz duas imagens do governador de São Paulo com o boné vermelho contendo a frase simbólica do republicano: "Make America Great Again" (Faça a América Grande de Novo, em tradução livre).

Um dos comentários traz o seguinte texto: "O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), excluiu a postagem em que aparecia usando o boné estadunidense com o lema "MAGA" (Make America Great Again). A atitude ocorre pouco depois do governista receber fortes críticas por ter apoiado a decisão de Donald Trump de taxar produtos brasileiros em 50%".

Por que é falso

Tarcísio não apagou post em que usa boné de Trump. Uma busca pelo perfil oficial do governador de São Paulo no Instagram (aqui) mostra que continua no ar o post no qual Tarcísio coloca o boné referente a Trump (aqui e abaixo). O mesmo vídeo também permanece disponível no perfil de Tarcísio no X (antigo Twitter) (aqui). O post foi publicado em 20 de janeiro, data da posse de Trump para seu segundo mandato como presidente dos EUA.

Governador culpou Lula por tarifaço de Trump. Tarcísio creditou ao petista a decisão do presidente norte-americano em impor uma taxa extra de 50% aos produtos importados do Brasil. Para o governador, "Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado" (aqui, aqui e abaixo).

Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de? -- Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 10, 2025

Reação de Tarcísio ao tarifaço motivou críticas da esquerda e da direita. O governador de São Paulo foi alvo de ataques do PT e do bolsonarismo (aqui). Tarcísio entrou na mira do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após se reunir com Jair Bolsonaro (PL) e com o chefe da embaixada dos EUA (aqui). Eduardo criticou o encontro e escancarou o racha na direita (aqui). Fernando Haddad, ministro da Fazenda, chamou Tarcísio de "vassalo" (aqui). Empresários paulistas também pressionam o governador para defender os interesses econômicos do estado.

Trump usou julgamento de Bolsonaro para justificar tarifaço. O presidente dos EUA classificou o processo contra Bolsonaro como "caça às bruxas" e "vergonha internacional". Trump também citou as decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) contra plataformas digitais americanas, como o Rumble, para fundamentar sua medida de sobretaxar produtos brasileiros (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

