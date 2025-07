STF começa a ouvir testemunhas dos réus de três núcleos da trama golpista

O STF começa hoje a fazer audiências com as testemunhas de defesa e de acusação dos núcleo 2, 3 e 4 da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

Testemunhas serão ouvidas entre os dias 14 e 23 de julho no Supremo Tribunal Federal. As audiências começarão com as testemunhas de acusação e, depois, o tenente-coronel Mauro Cid, réu no núcleo 1, será ouvido como informante, em razão do acordo de delação premiada. Em seguida é a vez das testemunhas de defesa.

Três ex-ministros do governo Bolsonaro serão ouvidos no núcleo 2. Onyx Lorenzoni, que foi chefe da Casa Civil, é testemunha do ex-assessor internacional da Presidência Filipe Martins. Já Ciro Nogueira (PP) e Rogério Marinho (PL) foram arrolados pela defesa de Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Ministro da Defesa do governo Lula e ex-vice de Bolsonaro serão ouvidos no núcleo 3. José Múcio foi incluído no rol das testemunhas do réu tenente-coronel Rafael Martins. Já o senador Hamilton Mourão (Republicanos) foi citado pela defesa do general Estevam Theophilo.

No núcleo 4, estão o ministro do TCU, Jorge Oliveira, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filhos do ex-presidente, haviam sido incluídos na lista de testemunhas, mas no início do mês, o ministro Alexandre de Moraes cancelou os depoimentos de ambos.

Núcleo 2

O chamado "núcleo gerencial" da trama golpista é composto por seis pessoas:

Fernando de Sousa Oliveira e Marília Alencar , delegados da PF que integravam a Secretaria da Segurança do DF em 8 de janeiro de 2023;

Oliveira e , delegados da PF que integravam a Secretaria da Segurança do DF em 8 de janeiro de 2023; Silvinei Vasques , ex-diretor-geral da PRF;

, ex-diretor-geral da PRF; Filipe Martins ; o ex-assessor internacional da Presidência

; o ex-assessor internacional da Presidência Mario Fernandes , general da reserva

, general da reserva Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens

Núcleo 3

Esse núcleo é suspeito de planejar o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Fazem parte dele:

Nilton Diniz Rodrigues , general;

, general; Bernardo Romão Correa Netto , Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Resende Júnior , coronéis;

, e , coronéis; Cleverson Ney Magalhães , Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo , Ronald Ferreira e Sérgio Ricardo Cavaliere , tenentes-coronéis;

, , e , tenentes-coronéis; Wladimir Matos Soares, policial federal.

Núcleo 4

O núcleo 4 é acusado de propagar notícias falsas e fazer ataques virtuais a instituições e autoridades dentro da estratégia golpista. Fazem parte do grupo: