Após ameaça de Trump, Rússia intensifica bombardeios à Ucrânia

A Rússia intensificou os ataques aéreos ao território ucraniano na noite de ontem e madrugada de hoje. Os ataques aconteceram pouco depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que faria um "grande anúncio" sobre o tema, que veio horas depois, com ameaça de tarifar o país em 100% se a guerra não acabar.

O que aconteceu

Ucrânia disse ter neutralizado 108 drones russos. Ao todo, segundo a força aérea ucraniana, os russos lançaram 136 drones no período.

Outros quatro mísseis teriam sido disparados da região de Kursk. Não há informações sobre a interceptação desses mísseis. Seis pessoas morreram vítimas de bombardeios russos nas últimas 24 horas.

Trump recebe Otan e faz 'grande anúncio'

Trump iniciou seu segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com a guerra. Nas últimas semanas, porém, expressou sua crescente frustração com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o norte-americano ontem.

Presidente dos EUA se reuniu com secretário-geral da Otan, Mark Rutte, na Casa Branca e disse que vai taxar Rússia em 100% se guerra não acabar. O chefe da organização militar permanecerá em Washington até amanhã, onde também tem um encontro marcado com os secretários norte-americanos de Defesa, Pete Hegseth, e de Estado, Marco Rubio. Ao mesmo tempo, o enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, chegou hoje a Kiev.

EUA retomam envio de armas à Ucrânia

Trump também disse ontem que os EUA enviarão sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. "Enviaremos os Patriot, que eles precisam desesperadamente", disse o presidente, sem especificar quantas unidades serão enviadas. A medida vem duas semanas depois de Washington anunciar que suspenderia o fornecimento de armas a Kiev.

Segundo o republicano, os EUA não pagarão pelos envios. "Será um negócio para nós", afirmou, sem dar detalhes.

Congresso dos EUA prepara lei bipartidária para viabilizar sanções

Lei permitiria ataque à "economia de Putin e de todos os países que sustentam a máquina de guerra" russa. A declaração é do senador republicano Lindsey Graham, ao canal CBS.

Pacote legislativo possibilitará imposição de "tarifas de 500% a qualquer país que ajude a Rússia", explicou Graham. Segundo o senador, países que compram produtos russos, como China, Índia e Brasil, podem ser incluídos.

Graham e o senador democrata Richard Blumenthal também se reunirão hoje com o secretário-geral da Otan. Blumenthal declarou à CBS que, durante o encontro, abordarão a complicada operação jurídica para desbloquear os ativos russos que estão congelados na Europa e nos EUA, para que a Ucrânia possa ser beneficiada.

Ucrânia agradece. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o projeto legislativo "é exatamente o tipo de apoio que pode aproximar a paz e fazer com que a diplomacia não seja vazia".

* Com informações da AFP.