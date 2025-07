Presidente do Paraguai anuncia visita de governante de Taiwan em agosto

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, visitará o Paraguai em agosto, anunciou nesta segunda-feira (14) o dirigente do país sul-americano, Santiago Peña, no âmbito de uma visita oficial do chanceler taiwanês e de uma comitiva de empresários.

"Estamos nos preparando ansiosamente e com muito carinho para receber o presidente Lai [Ching-te] em 30 dias", disse Peña em discurso na abertura do Fórum de Investimentos Paraguai-Taiwan, na presença do ministro das Relações Exteriores da ilha, Lin Chia-lung.

O Paraguai é o único país sul-americano que mantém relações com Taiwan, uma ilha que a China continental considera parte de seu território, enquanto seu reconhecimento como país por parte de outras nações é motivo de ruptura de relações diplomáticas com Pequim.

"Não desconhecemos a China, mas reconhecemos a autodeterminação do povo de Taiwan", disse Peña no contexto da visita oficial que reunia o chanceler e 28 empresários.

Entre os presentes estava o presidente da empresa de semicondutores Semi Taiwan, Terry Tsao, que também representa na missão uma associação internacional de indústrias que fabricam esses componentes.

Taiwan produz mais da metade dos semicondutores do mundo, incluída a maior parte dos mais avançados. Esta tecnologia é crucial para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) generativa.

O restante dos empresários vinha de setores variados como tecnologias da informação e comunicação, transporte, agricultura e pecuária, construção e edificação, e da indústria têxtil.

hro/mry/mr/rpr/ic

© Agence France-Presse