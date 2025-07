Presidente da Air India diz que investigação sobre acidente de Ahmedabad levanta novas questões

Por Aditya Kalra e Chandini Monnappa

NOVA DÉLHI (Reuters) - Uma investigação preliminar sobre a queda de um jato de passageiros da Air India no mês passado, que matou 260 pessoas, levanta questões adicionais sobre o ocorrido e a investigação está longe de terminar, disse o presidente-executivo da Air India em um memorando nesta segunda-feira.

A investigação preliminar divulgada pelo Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) da Índia no sábado mostrou confusão na cabine de comando pouco antes da queda do Boeing Dreamliner.

Em um memorando da equipe analisado pela Reuters, o presidente-executivo da Air India, Campbell Wilson, disse que o relatório havia "desencadeado uma nova rodada de especulações na mídia... Não é de surpreender que ele tenha proporcionado maior clareza e aberto novas questões".

Ele acrescentou: "O relatório preliminar não identificou nenhuma causa nem fez nenhuma recomendação, portanto, peço a todos que evitem tirar conclusões prematuras, pois a investigação está longe de terminar".

O memorando afirma que o relatório preliminar não encontrou falhas mecânicas ou de manutenção e que toda a manutenção necessária havia sido realizada.

O Boeing 787 Dreamliner com destino a Londres, vindo da cidade indiana de Ahmedabad, começou a perder força e altitude logo após a decolagem. Todas, exceto uma das 242 pessoas a bordo, morreram, assim como 19 que estavam em terra.

De acordo com o relatório da AAIB, nos momentos finais do voo, um piloto foi ouvido no gravador de voz da cabine perguntando ao outro por que havia cortado o combustível.

"O outro piloto respondeu que não havia feito isso", diz o relatório. O relatório acrescentou que os dois interruptores de corte de combustível do motor do avião foram acionados quase simultaneamente, mas não disse como.

O relatório preliminar não sugeriu nenhuma ação imediata para a Boeing ou a GE, cujos motores estavam instalados na aeronave.

A ALPA Índia, que representa os pilotos indianos na Federação Internacional de Associações de Pilotos de Linhas Aéreas, sediada em Montreal, rejeitou qualquer presunção de erro do piloto e solicitou uma "investigação justa e baseada em fatos".

"Os pilotos passaram pelo teste obrigatório de bafômetro antes do voo e não houve nenhuma observação relacionada ao seu estado médico", disse Campbell em seu memorando.

O piloto comandante do avião da Air India era Sumeet Sabharwal, 56 anos, que tinha uma experiência total de 15.638 horas de voo e, de acordo com o governo indiano, também era instrutor da Air India. Seu copiloto era Clive Kunder, 32 anos, que tinha um total de 3.403 horas de experiência.

(Reportagem de Aditya Kalra, em Nova Délhi, e Chandini Monnappa, em Bengaluru; Reportagem adicional de Hritam Mukherjee)