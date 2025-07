Mito da purificação: por que não precisamos lavar o arroz antes de cozinhar

Se você cresceu vendo alguém esfregar o arroz branco em água corrente até ele "parar de soltar aquele pó branco", saiba que não está sozinho. Lavar o arroz é praticamente um ritual em muitas cozinhas brasileiras, uma daquelas práticas que passam de geração em geração —mas que a ciência atual já começa a colocar em xeque.

Afinal, por que lavamos o arroz? E, mais importante: isso realmente melhora alguma coisa?

O mito da "lavagem purificadora"

A justificativa mais comum é que lavar o arroz elimina sujeiras, poeira e até supostos produtos químicos. Mas, segundo especialistas em nutrição e segurança alimentar, essa ideia está mais no campo das tradições do que das evidências.

O tal "pó branco" que se solta na água é, na verdade, resíduo do polimento do arroz, uma etapa que remove a casca e deixa o grão com aquele aspecto lisinho e alvo. O pó é basicamente amido do próprio arroz —e não um sinal de contaminação.

Além disso, quando ele passa pelo processo de polimento, já é higienizado. Fora isso, o arroz cru não é um ambiente propício para a instalação e proliferação de bactérias, e, de toda forma, lavar em água corrente não as eliminariam de maneira eficaz.

Em outras palavras, lavar o arroz não é uma limpeza mágica. E o calor do cozimento, sim, é o que realmente mata qualquer micro-organismo nocivo.

Lavar pode até atrapalhar

Além de não trazer vantagens claras, lavar o arroz branco pode ter efeitos negativos. Como o grão polido já perdeu a casca que o protegia, ele fica mais vulnerável à perda de nutrientes.

Ao lavar ou deixar de molho, parte das vitaminas do complexo B, além de minerais como ferro, fósforo, magnésio e potássio, pode ir embora junto com a água do enxágue. É como jogar fora o pouco que restou de nutrientes após o processo de industrialização.

Outro efeito colateral: ao hidratar o amido antes do cozimento, a tendência é que os grãos grudem mais. O resultado pode ser um arroz mais empapado do que você gostaria.

Mas o arroz não fica menos calórico?

Esse é outro mito persistente. O amido, principal fonte de energia do arroz (e também da batata, do pão e da massa), está na estrutura do grão. Ele não é solúvel em água, então não adianta tentar "lavar as calorias" da refeição.

Vista de plantação de arroz Imagem: Guilherme Hahn/Estadão Conteúdo

Se o seu objetivo é reduzir calorias, melhor focar na quantidade ingerida e na variedade dos alimentos do prato.

Quando lavar o arroz faz sentido?

Embora o arroz branco não precise ser lavado, há exceções em que a prática não é um problema:

Arroz integral: como mantém a casca protetora, não perde tantos nutrientes na lavagem. Você pode lavar se quiser.

Arroz parboilizado: esse tipo passa por um tratamento térmico que "sela" o grão e faz com que ele mantenha seus nutrientes, mesmo se lavado.

esse tipo passa por um tratamento térmico que "sela" o grão e faz com que ele mantenha seus nutrientes, mesmo se lavado. Receitas específicas: em pratos como risotos ou sushis, controlar a quantidade de amido pode ser fundamental para a textura desejada. Aí, lavar (ou não) vira uma escolha culinária estratégica.

em pratos como risotos ou sushis, controlar a quantidade de amido pode ser fundamental para a textura desejada. Aí, lavar (ou não) vira uma escolha culinária estratégica. Leia a embalagem: alguns tipos especiais de arroz --como o arbório, o basmati ou o jasmine-- podem vir com instruções próprias. Siga o fabricante.

*Com informações de reportagem publicada em 29/11/2023