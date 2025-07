Prazo de 50 dias de Trump à Rússia antes de sanções é muito longo, diz UE

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, expressou satisfação com a postura mais rígida dos EUA em relação à Rússia, mas disse que um ultimato de 50 dias para punir Moscou era "muito longo".

O que aconteceu

Hoje Donald Trump ameaçou taxar a Rússia em 100% se a guerra com a Ucrânia continuar. O norte-americano disse que acordo de paz entre os países precisa acontecer em até 50 dias.

É muito positivo que o presidente Trump esteja adotando uma postura firme contra a Rússia. Por outro lado, 50 dias é um tempo muito longo se considerarmos que estão matando civis inocentes todos os dias

Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia

No sábado, os EUA anunciaram a aplicação de tarifas de 30% contra União Europeia e México. A decisão é uma ducha de água fria nas esperanças dos europeus, que negociavam por meses com a Casa Branca um acordo que evitasse as barreiras comerciais.

A UE esperava conseguir limitar as taxas a um patamar de 10%. Bruxelas já indicou que, nos próximos 20 dias, continuará a dialogar na busca de um acordo - mas criticou a decisão de Trump.

Trump quer chegar a acordo sobre guerra

Trump declarou estar "muito, muito infeliz" com a Rússia e "decepcionado" com o presidente Vladimir Putin. "Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias", ameaçou. O chefe da Otan permanecerá em Washington até terça-feira e também se reunirá com o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

Presidente dos EUA afirmou que possíveis tarifas contra Rússia são secundárias e que serão de 100%. Ele voltou a repetir que a invasão da Ucrânia pela Rússia não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022.

Trump também falou que os ucranianos "continuam a lutar com tremenda coragem", mas estão perdendo equipamentos. Por isso, prometeu que bilhões de dólares em equipamentos militares serão enviado para a Ucrânia em um acordo comercial fechado entre os dois países. "Fizemos um acordo hoje em que enviaremos armas e eles [Ucrânia] pagarão por elas", disse.

"Senti que tínhamos um acordo umas quatro vezes", disse Trump sobre um acordo com Putin. "Mas continuou acontecendo sem parar", acrescentou.

Temos um oceano nos separando (...) Esta não é a guerra de Trump. Estamos aqui para acabar com ela e pará-la

Donald Trump

Fim da guerra é promessa de campanha de Trump

O presidente Donald Trump se encontra com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte (esq.), no Salão Oval da Casa Branca, em 14 de julho de 2025, em Washington, D.C. Imagem: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Republicano iniciou o segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia. Mas nas últimas semanas expressou sua crescente frustração com o presidente russo, Vladimir Putin, e no domingo já havia insinuado que estaria disposto a endurecer as sanções contra a Rússia. "Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o americano.

Presidente dos EUA anunciou no ontem que os Estados Unidos enviarão sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. Declaração surgiu como reviravolta, já que ele afirmou há apenas duas semanas que Washington suspenderia o fornecimento de armas a Kiev.

Patriot é considerado um dos sistemas de defesa aérea mais avançados do arsenal dos EUA e está em serviço desde a década de 1980. O sistema pode interceptar aeronaves, mísseis balísticos táticos e mísseis de cruzeiro, dependendo do interceptador utilizado. O custo dos interceptadores Patriot é estimado em cerca de US$ 4 milhões por míssil (cerca de R$ 22,2 milhões).

"Enviaremos os Patriot, que eles precisam desesperadamente", anunciou Trump, sem especificar quantas unidades serão enviadas à Ucrânia, que enfrenta a intensificação da ofensiva russa iniciada em 2022.

Trump afirmou que os Estados Unidos não pagarão pelos envios. "Será um negócio para nós", disse.

Com informações da AFP