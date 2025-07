Parceria entre EBC e UniRV leva nova rádio pública para Goiás

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Universidade de Rio Verde (UniRV) inauguraram, na manhã desta segunda-feira (14), a Rádio UniRV 87.1 FM, na cidade de Rio Verde (GO), que passa a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A cerimônia de inauguração contou com a presença do diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, representantes do governo federal e autoridades locais.

A Rádio UniRV é um novo canal universitário, que se soma àencabeçada pelae vai retransmitir parte da programação dana cidade.

A nova emissora vai ampliar o acesso à informação, educação e cultura no sudoeste goiano, chegando a alcançar mais de 238 mil pessoas na região.

Durante a solenidade, o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, destacou a força do rádio como veículo de comunicação: "O rádio continua sendo atual, mesmo em meio a todas as inovações tecnológicas que vêm acontecendo", frisou.

"Para nós da EBC, a Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio é fundamental. Ela é a forma pela qual a comunicação pública chega até as pessoas de maneira concreta", acrescentou.

"Nosso compromisso institucional é difundir a atuação da Universidade para além dos muros, mostrando que a UniRV tem presença atuante junto à comunidade e desenvolve um importante papel no ensino, na extensão, na pesquisa e na inovação, contribuindo significativamente com a sociedade em geral", comentou o reitor da UniRV, Alberto Barella Netto.

Expansão

A Rádio UniRV integra o plano de expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública e tem parceria com o Ministério da Educação (MEC) e Ministério das Comunicações (MCom).

A EBC tem a consignação do canal, colaborou com o projeto técnico, a escolha dos equipamentos e o envio da programação nacional. Já a UniRV é responsável pela programação local, pela implantação e pela operação da infraestrutura de transmissão, que inclui transmissor de 10 quilowatts (kW), sistema irradiante, antena, nobreak, ar-condicionado, receptor de satélite e estúdio de produção.

Prevista na Lei de Criação da EBC, a RNCP é atualmente formada por 167 emissoras de televisão e 165 de rádio, que atuam por todo o país propiciando cultura e informação para milhões de brasileiros.