Órgãos públicos debatem criação de memorial na Casa da Morte

Um dos pontos levantados foi a necessidade de integrar município e demais entes envolvidos no projeto, principalmente no que diz respeito às etapas técnicas e estruturais que antecedem a implantação do memorial.

A coordenadora-geral de Políticas de Memória e Verdade do MDHC falou sobre o Termo de Convênio nº 1/2024, firmado entre o ministério e o município, e o Termo de Execução descentralizada com a UFF, responsável pela elaboração do projeto.

Representantes da UFF apresentaram o andamento das pesquisas, a realização de seminário e a previsão de cursos de formação voltados para professores da rede municipal e guias de turismo. A ideia é que esses grupos estejam capacitados para acolher lidar com o novo espaço de memória.

O encontro também definiu providências práticas, como envio de documentos pelas instituições envolvidas, realização de curso de formação para o secretariado municipal e uma nova reunião técnica com as secretarias de Educação e Turismo e a equipe da UFF.