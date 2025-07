Órgão de fiscalização financeira do G20 apresenta plano climático, mas faz pausa em meio a divisões

Por Virginia Furness

LONDRES (Reuters) - O órgão de fiscalização de estabilidade financeira do G20 apresentou nesta segunda-feira um novo plano sobre como lidar com os riscos climáticos, mas pausou o trabalho de políticas adicionais em meio a um recuo dos Estados Unidos que testou os esforços para promover uma política financeira unificada sobre os riscos relacionados ao clima.

Os EUA se retiraram de vários grupos dedicados a explorar como as enchentes e os incêndios florestais e as grandes mudanças nas políticas relacionadas ao clima poderiam afetar a estabilidade financeira.

Em seu plano de médio prazo, o Conselho de Estabilidade Financeira do G20 se comprometeu a aumentar a coordenação e o compartilhamento de dados sobre riscos financeiros relacionados ao clima.

No entanto, ele disse que, embora tenha havido progresso na integração dos riscos climáticos aos sistemas financeiros, alguns de seus membros, que incluem presidentes de bancos centrais e ministros, estavam interessados em interromper o trabalho climático.

"Embora muitos membros sintam que há necessidade de mais trabalho, alguns sentem que o trabalho concluído até o momento é suficiente", disse o conselho em uma atualização de seu roteiro climático de 2021 entregue aos ministros das Finanças do G20 reunidos na África do Sul.

"Daqui para frente, o conselho irá (...) determinar quais projetos, se houver, serão realizados."

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, não participará da reunião do G20, informou a Reuters na semana passada. Os Estados Unidos devem presidir o grupo do G20, que ajudaram a fundar após a crise financeira global, no próximo ano.

O conselho disse que continuará a considerar tópicos relacionados ao clima todos os anos e se concentrará em seu papel de coordenador do trabalho internacional sobre riscos climáticos.

O órgão de fiscalização disse que não tem planos de realizar nenhum trabalho mais significativo sobre a integração dos riscos financeiros relacionados ao clima em seu trabalho de supervisão e regulamentação. O trabalho sobre esse tópico está em andamento em muitas de suas instituições membros, afirmou.