OMS recomenda injeção semestral da Gilead para prevenção do HIV

(Reuters) - A Organização Mundial da Saúde recomendou na segunda-feira o lenacapavir da Gilead, uma injeção semestral, como uma ferramenta para prevenir a infecção pelo HIV.

A recomendação, emitida na Conferência Internacional sobre Aids em Kigali, Ruanda, ocorre quase um mês depois que a agência reguladora de saúde dos EUA aprovou o medicamento, dando aos pacientes uma nova esperança de interromper a transmissão do vírus.

O injetável semestral oferece uma alternativa de ação prolongada às pílulas orais diárias e a outras opções de ação mais curta, reformulando a resposta à doença, especialmente entre aqueles que enfrentam desafios com a adesão diária, estigma ou acesso à saúde.

"Embora uma vacina contra o HIV continue sendo difícil de ser obtida, o lenacapavir é a próxima melhor opção", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

As recomendações da OMS chegam em um momento crítico, já que os esforços de prevenção do HIV estão estagnados, com 1,3 milhão de novas infecções por HIV ocorrendo em 2024, à medida que os desafios de financiamento e o estigma em torno da doença persistem.

Essas infecções afetam desproporcionalmente populações como profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, transgêneros, pessoas que usam medicamentos injetáveis, pessoas em prisões e crianças e adolescentes.

A OMS também recomendou uma abordagem de saúde pública para o teste de HIV usando testes rápidos de HIV que removeriam uma grande barreira de acesso, eliminando procedimentos complexos e caros.

O lenacapavir, que faz parte de uma classe de medicamentos conhecidos como inibidores de capsídeo, mostrou-se quase 100% eficaz na prevenção do HIV em grandes ensaios clínicos no ano passado.

