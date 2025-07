Nunes sobre candidatura ao governo: 'o que Tarcísio pedir, não tenho como negar'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira, 14, que, se fosse convocado pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para disputar o Palácio dos Bandeirantes, não teria como negar.

"Meu desejo é cumprir os quatro anos (à frente da Prefeitura). Eu acho que ele não vai fazer isso, mas o que o Tarcísio me pedir, eu não tenho como negar", afirmou Nunes em entrevista à GloboNews sobre o aliado.

"Ele tem sido um grande parceiro, tenho conseguido fazer muita coisa por conta dele", disse Nunes, em referência às ações na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, e aos programas de habitação no município.

Ricardo Nunes assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2021, após a morte do então prefeito Bruno Covas. Em 2024, foi reeleito para comandar a capital paulista.

Já Tarcísio venceu as eleições de 2022 e está no seu primeiro mandato como governador. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível até 2030, o nome de Tarcísio surge como uma possibilidade da direita para a Presidência da República em 2026.

As especulações sobre uma possível candidatura de Ricardo Nunes ao governo de São Paulo se intensificaram após uma publicação do secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, que declarou apoio a Tarcísio para a Presidência da República e a Nunes para o Palácio dos Bandeirantes nas eleições do ano que vem.

A publicação feita no último dia 9 provocou reações negativas entre bolsonaristas, que acreditam na possibilidade de Jair Bolsonaro, atualmente inelegível, concorrer ao Planalto.

Procurado, Nunes informou, em nota, que não foi consultado e não endossava o conteúdo da publicação do secretário. "O prefeito Ricardo Nunes reafirma que acredita na possibilidade do presidente Bolsonaro reverter a situação e ser candidato e que será o maior apoiador do governador Tarcísio na sua reeleição", diz o texto.

Um aliado do ex-presidente relatou ao Estadão que, após a publicação, Nunes atuou nos bastidores para conter o desgaste, afirmando que não teve qualquer envolvimento com a postagem. Segundo esse interlocutor, tanto Jair Bolsonaro quanto o governador Tarcísio de Freitas reagiram mal à manifestação do secretário.

Ainda durante a entrevista desta segunda, Nunes reafirmou seu apoio à Bolsonaro nas eleições de 2026.

"É uma opinião pessoal minha e não é porque ele me apoiou e porque o partido dele, o PL, me apoia, é pelo que eu sinto como um democrata, é de que ele deveria disputar a eleição e a população definir. Me parece que tirar alguém do cenário eleitoral onde a população vai ter o seu exercício pleno da democracia que é a escolha não é o melhor caminho", disse Nunes.

Em junho de 2023, a Corte Eleitoral condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, pela reunião com embaixadores em que ele atacou o sistema eleitoral do País, sem apresentar nenhuma prova. Em outubro do mesmo ano, foi condenado mais uma vez, por abuso de poder político durante o feriado do 7 de Setembro em 2022, por usar a data para fazer campanha eleitoral, segundo o entendimento dos magistrados.