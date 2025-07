Nunes cobra polícia sobre ataques a ônibus em SP: 'Investigação demorando'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou na manhã de hoje a demora nas investigações sobre ataques que vandalizaram mais de 400 ônibus na capital em um mês.

O que aconteceu

Prefeito criticou a Polícia Civil de São Paulo, que responde ao governo do estado, por não achar respostas. De 12 de junho até ontem, segundo balanço divulgado hoje pela SPTrans, 421 veículos foram vandalizados na capital.

O que a gente pode ter certeza é de que está demorando e eu reconheço. Reconheço e faço uma crítica à polícia civil, porque quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar, mas também quando tem que criticar, tem que criticar, e está demorando.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, à GloboNews

Crítica foi feita após o segundo dia com maior quantidade de veículos vandalizados na capital. Ontem, 47 carros foram apedrejados, segundo o balanço da SPTrans. O número só não foi maior do que o do dia 7 de julho, quando 59 casos do tipo aconteceram na cidade.

Nunes também reforçou as falas da Polícia Civil, que afastam, a princípio, envolvimento do PCC no caso. "Eu creio que a gente está caminhando para esta questão de [desafios] da internet. Às vezes as pessoas falam de brigas de empresas, mas por que, se estão atacando também na região metropolitana", afirmou.

"A gente tem certeza de que a Polícia Civil vai chegar à uma conclusão", disse Nunes. O prefeito afirmou que a delegacia de crimes cibernéticos acompanha o caso e lembrou que a polícia tem indicado os envolvidos nos ataques por tentativa de homicídio.

O que a Polícia Civil de SP já disse sobre os ataques a ônibus

Ônibus depredado na zona sul de São Paulo Imagem: Sindimotoristas

A princípio, hipótese de envolvimento do crime organizado com os atos foram afastadas. "Esses ataques não revelaram, por ora, um propósito específico e reivindicações claras, que é o que facções criminosas costumam fazer. Trabalhamos com outras hipóteses, como a questão de desafios na internet", afirmou o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Departamento de Investigações Criminais.

Adolescentes teriam participado de alguns dos ataques. Esta informação, dada pelas viações à Polícia Civil, é uma das evidências que reforça a tese de que os crimes estejam ligados a desafios. Ainda assim, nenhuma outra hipótese foi descartada.

Pessoas presas pelos ataques são indiciadas por tentativa de homicídio. Até o momento, sete pessoas foram detidas por ataques no estado. Entre elas está um homem que jogou uma pedra em um ônibus em movimento na avenida Washington Luís, perto do aeroporto de Congonhas, em 27 de junho. O ataque feriu uma mulher com gravidade no rosto.

Valor do patrimônio depredado ainda é incerto. Quem arca com os custos dos consertos dos veículos quebrados são as viações que operam os ônibus, e não a SPTrans.

Problema não está restrito à capital e também acontece na Grande SP e no litoral. Na Baixada Santista, mais de 30 veículos foram apedrejados em São Vicente, Cubatão e Santos. Os casos na região são investigados pela Delegacia Seccional de Santos, segundo a Polícia Civil.

Motoristas, cobradores e passageiros estão na "mira da marginalidade", diz sindicato. Em nota enviada ao UOL, o Sindimotoristas, que representa motoristas de ônibus do estado, explicou que defende a criação de delegacia para proteção do transporte público e disse que quer dialogar com a SSP e com os representantes patronais para traçar estratégias e oferecer segurança aos passageiros.