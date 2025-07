Nove pessoas são presas em tumultos anti-imigração no sudeste da Espanha

Nove pessoas foram detidas em conexão a tumultos ocorridos na localidade espanhola de Torre Pacheco, na região de Múrcia (sudeste), que eclodiram depois que um homem de 68 anos foi supostamente espancado por jovens norte-africanos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (14).

"Nove pessoas foram detidas", disse Mariola Guevara, delegada do Governo (prefeito) em Múrcia, à imprensa após três noites de tumultos.

Dois dos presos estão envolvidos na agressão sofrida pelo homem de 68 anos na quarta-feira, e os outros sete por "diferentes altercações, por crimes de ódio, de lesão e de desordem pública", acrescentou.

Os supostos agressores "são pessoas imigrantes e atualmente estamos investigando sua origem", explicou Guevara, enquanto sete detidos são "um marroquino e os outros seis espanhóis".

Os tumultos colocam moradores de um bairro com maioria de imigrantes norte-africanos de um lado, e, de outro, grupos de extrema direita atraídos por mensagens e convocações nas redes sociais.

O estopim dos confrontos foi o ataque a um homem chamado Domingo, que ficou com o rosto cheio de ferimentos e afirmou ter sido atacado por três jovens de origem norte-africana, sem motivo aparente, contou ele à imprensa.

O prefeito de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, explicou à televisão pública TVE que 30% dos 40.000 habitantes desta localidade são imigrantes e trabalham principalmente no campo.

Roca pediu mais presença policial durante o ano e que os grupos de extrema direita não vão ao local.

Em uma entrevista à rádio Cadena Ser, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, culpou o partido de extrema direita Vox pelos tumultos, cujo deputado Rocio de Meer propôs recentemente a expulsão de todos os imigrantes irregulares.

"A culpa é do Vox e de discursos como os do Vox" que identificam "imigração irregular com delinquência", disse o ministro.

Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), havia 920.000 marroquinos na Espanha no início de 2024, tornando-os a maior população estrangeira no país.

al/du/mb/yr/aa

© Agence France-Presse