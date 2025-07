Não há incitação à violência nesta conta, diz advogado da Rumble sobre ordem de Moraes

O advogado da Rumble, Martin De Luca, afirmou que a conta do comentarista Rodrigo Constantino na plataforma não incita a violência, "está inativa desde dezembro de 2023 e seu conteúdo é estritamente sobre música ou questões políticas", com críticas ao ministro Alexandre de Moraes ou ao Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira, 14.

A manifestação do advogado ocorre após a Rumble e a Trump Media acionarem novamente a Justiça dos Estados Unidos contra Moraes em resposta à ordem emitida pelo ministro na última sexta-feira, 11. No documento, o magistrado pediu que a plataforma suspendesse, em até 48 horas, o perfil de Rodrigo Constantino.

De Luca definiu a ordem de Moraes como "uma movimentação defensiva" e uma "provação". Para ele, "a interpretação mais razoável é que essa é a forma de ele (Alexandre de Moraes) se manifestar em protesto às medidas que o presidente Trump anunciou", se referindo à sobretaxa de 50% imposta pelo presidente americano sobre os produtos brasileiros.

No documento, o presidente americano classificou os pedidos de remoção de conteúdo de plataformas online expedidos pelo STF como "ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS".

"Chamou muita atenção, porque esse mandado do ministro vem dois dias depois da carta do presidente Trump e porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que por ordem dele mesmo (Moraes) a Rumble hoje está bloqueada no Brasil", explicou o representante da plataforma.

Desde fevereiro, a Trump Media e a Rumble movem ação contra Moraes por suposta violação à soberania americana. Em 8 de julho, o ministro do STF foi notificado sobre o andamento do processo na Justiça americana.

O Judiciário dos EUA deve determinar se os métodos a que o ministro recorreu para pedir a suspensão de contas e conteúdos da Rumble são legais.