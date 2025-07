'Mulher adrenalina' morre em acidente de paraquedas na Espanha

Conhecida como "mulher adrenalina", a esportista e estrela de TV espanhola Marta Jiménez morreu ontem, aos 35 anos, após sofrer um acidente durante um salto de paraquedas na Espanha, segundo divulgado pela imprensa internacional e confirmado por amigos.

O que aconteceu

Colaboradora do programa de TV espanhol El Hormiguero morreu após salto em queda livre. Segundo o jornal La Nacion, o acidente ocorreu na região montanhosa de Punta Calva, no município de Huesca, na Espanha, onde Marta praticava salto base — modalidade de esporte radical que consiste em saltar de grandes alturas com o auxílio de paraquedas.

Paraquedas teria falhado após o salto. Conforme apurado pelo La Nacion junto à Guarda Civil local, o equipamento falhou ao abrir e Marta, ao cair no solo, sofreu ferimentos gravíssimos e morreu. Ao localizar a esportista, os médicos constataram que ela já não apresentava sinais vitais. Em seguida, seu corpo foi levado ao Instituto de Médico Legal de Huesca.

Programa de TV espanhol confirmou e lamentou morte. Pelo Instagram, o perfil do El Hormiguero compartilhou uma publicação em que o apresentador do programa, Pablo Motos, prestou uma homenagem a Marta e divulgou um vídeo de uma de suas participações no quadro de esportes radicais do canal espanhol Antena 3.

Marta nos deixou. A mulher adrenalina. Ela perdeu a vida fazendo o que mais amava. Estamos devastados. Mas nossa sensação de impotência e tristeza não nos impedirá de lembrar dela quando gritou de alegria por ter alcançado algo impossível. Em meio às lágrimas, compartilho um desses momentos com vocês. Pablo Motos, apresentador do programa espanhol El Hormiguero

Com ampla experiência no mundo dos esportes radicais, Marta ficou famosa após ser contratada para integrar elenco do programa espanhol. Ela estreou na 18ª temporada do El Hormiguero, gravada em 2023, e, desde então, surpreendia o público com participações em provas esportivas inusitadas gravadas dentro de estúdios de televisão.