Muitos produtores de sorvete dos EUA devem eliminar corantes alimentares artificiais até 2028

Por Leah Douglas

WASHINGTON - Dezenas de produtores de sorvete dos EUA estão planejando remover os corantes artificiais de seus produtos até 2028, informou a Associação Internacional de Alimentos Lácteos (IDFA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

Os produtores, que juntos representam mais de 90% do sorvete vendido nos EUA, são as mais recentes empresas de alimentos a tomar medidas voluntárias para remover os corantes desde que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., disse em abril que os EUA pretendiam eliminar gradualmente muitos corantes sintéticos do suprimento de alimentos do país.

Vários dos principais fabricantes de alimentos -- incluindo General Mills (GIS.N), Kraft Heinz, J.M. Smucker (SJM.N), Hershey (HSY.N) e Nestlé USA (NESN.S) -- anunciaram anteriormente seus planos de eliminar gradualmente os corantes sintéticos dos alimentos.

As 40 empresas de sorvete removerão o Vermelho 3, Vermelho 40, Verde 3, Azul 1, Azul 2, Amarelo 5 e Amarelo 6 de seus produtos de varejo, excluindo os produtos não lácteos, disse o IDFA.

O grupo disse que anunciará formalmente o plano em um evento na sede do Departamento de Agricultura dos EUA nesta segunda-feira, com Kennedy, o comissário da FDA, Marty Makary, e a secretária de Agricultura, Brooke Rollins.

O IDFA disse que os corantes artificiais são seguros, mas que os fabricantes de sorvete estão tomando essa medida em parte para evitar a interrupção das vendas devido aos esforços estatais para eliminar gradualmente os corantes dos alimentos escolares e a recente proibição de corantes alimentares da Virgínia Ocidental.

(Reportagem de Leah Douglas em Washington)