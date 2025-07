Moradores de Gaza voltam à luta diária por água após ataque mortal

CIDADE DE GAZA (Reuters) - A família al-Manasra raramente consegue água suficiente para beber e lavar depois de sua caminhada diária até um ponto de distribuição em Gaza, como aquele onde oito pessoas foram mortas no domingo em um ataque que, segundo os militares de Israel, não atingiu seu alvo.

Vivendo em um acampamento de barracas ao lado das ruínas de um prédio de concreto destruído na Cidade de Gaza, a família diz que seus filhos já estão sofrendo de diarreia e doenças de pele, e temem que o pior esteja por vir.

"Não há água, nossos filhos foram infectados com sarna, não há hospitais para ir e não há medicamentos", disse Akram Manasra, de 51 anos.

Na segunda-feira, ele saiu em busca de uma torneira de água local com três de suas filhas, cada uma delas carregando dois pesados recipientes de plástico no calor escaldante do verão de Gaza, mas só conseguiram encher dois para a família de 10 pessoas.

A falta de água limpa em Gaza, após 21 meses de guerra e quatro meses de bloqueio israelense, já está causando "impactos devastadores na saúde pública", afirmou a agência humanitária das Nações Unidas, OCHA, em um relatório este mês.

Para as pessoas que faziam fila em um ponto de distribuição de água no domingo, isso foi fatal. Um míssil que, segundo Israel, tinha como alvo militantes, mas que não funcionou corretamente, atingiu uma fila de pessoas que aguardavam para coletar água no campo de refugiados de Nuseirat.

O bloqueio de combustível por parte de Israel, juntamente com a dificuldade de acesso a poços e usinas de dessalinização em zonas controladas pelos militares israelenses, está restringindo seriamente os serviços de água, saneamento e higiene, de acordo com a OCHA.

A escassez de combustível também afetou os serviços de coleta de lixo e esgoto, com risco de maior contaminação do minúsculo e lotado abastecimento de água do território, e doenças como diarreia e icterícia estão se espalhando entre as pessoas amontoadas em abrigos e enfraquecidas pela fome.

"Se fosse permitida a entrada de eletricidade nas usinas de dessalinização, o problema da letal falta de água, que é o que está se tornando a situação em Gaza, seria resolvido em 24 horas", disse James Elder, porta-voz da agência da ONU para a infância, Unicef.

"Que razão pode haver para negar uma quantidade legítima de água que uma família precisa?", acrescentou.

A Cogat, agência israelense de coordenação de ajuda humanitária, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na semana passada, um oficial militar israelense disse que Israel estava permitindo a entrada de combustível suficiente em Gaza, mas que sua distribuição no enclave não estava sob a alçada de Israel.

TRABALHO EXAUSTIVO

Para a família Manasra, assim como para outras pessoas em Gaza, o trabalho diário de encontrar água é exaustivo e muitas vezes infrutífero.

Dentro de sua barraca, a família tenta manter a higiene varrendo. Mas não há água para uma limpeza adequada e, às vezes, eles não conseguem lavar a louça de suas magras refeições por vários dias seguidos.

Manasra se sentou na barraca e mostrou como uma de suas filhas pequenas tinha marcas vermelhas nas costas, devido ao que, segundo ele, um médico apontou como uma infecção de pele causada pela falta de água limpa.

Eles mantêm um regime rigoroso de prioridade no uso da água.

Depois de despejar os dois recipientes de água do ponto de distribuição em uma caixa d'água de plástico quebrada ao lado da barraca, eles a usam para se limpar da torneira, usando as mãos para passar a água na cabeça e no corpo.

A água que escorre para a bacia embaixo é usada para lavar a louça e depois -- agora cinza e suja -- para lavar as roupas.

"Como isso será suficiente para 10 pessoas? Para tomar banho, lavar roupa, lavar louça e lavar as cobertas. Já faz três meses que não lavamos as cobertas, e o tempo está quente", disse Manasra.

(Reportagem de Dawoud Abu Alkas na Cidade de Gaza, reportagem adicional de Olivia Le Poidevin em Genebra)