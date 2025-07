Minério de ferro sobe com dados comerciais fortes da China

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, impulsionados por fortes dados comerciais da China, embora os ganhos tenham sido limitados por restrições à produção em importantes regiões siderúrgicas da segunda maior economia do mundo.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,26%, a 766,5 iuanes (US$106,92) a tonelada.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura avançava 0,37%, a US$99,65 a tonelada.

Os preços do minério de ferro foram impulsionados por notícias macroeconômicas que estão estimulando a demanda, disse a corretora Everbright Futures.

Em junho, as importações de minério de ferro pela China aumentaram 8% em relação ao mês anterior, conforme algumas mineradoras ampliaram os embarques para cumprir metas trimestrais após uma queda no primeiro trimestre causada por ciclones na principal fornecedora, a Austrália.

A demanda de aço mais forte do que o esperado também aumentou o apetite por minério de ferro.

As exportações da China ganharam impulso em junho, enquanto as importações se recuperaram, já que os exportadores aceleraram os embarques para aproveitar a frágil trégua tarifária entre Pequim e Washington antes do prazo final de agosto.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou na segunda-feira seu compromisso de trabalhar com a China para combater o excesso de capacidade global de aço e promover um setor sustentável e orientado para o mercado.

(Reportagem de Lucas Liew)