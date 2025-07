Maierovitch: Poucos serão poupados em alegações finais da PGR sobre golpe

Em suas alegações finais na ação sobre a trama golpista, a PGR (Procuradoria-Geral da União) deve pedir penas duras aos envolvidos, avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

Hoje, a PGR apresenta ao STF (Supremo Tribunal Federal) as alegações finais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. Trata-se da última etapa antes do julgamento do mérito pela Primeira Turma do Supremo.

A minha bola de cristal acha que poucos serão poupados, principalmente se separarmos o 'núcleo crucial', que não me parece sobrar algum absolvido. A prova é muito firme.

Com relação ao quarto núcleo, que é o de propagação, aí pode aparecer algum absolvido. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch alertou para a importância desta etapa do processo, como base para sustentar as eventuais penas e condenações dos acusados.

Tecnicamente, Paulo Gonet [procurador-geral da República] pode pedir absolvições e não há qualquer problema em relação a isso. Essa peça é importante e pesa muito. É um órgão acusador fazendo uma análise se houve ou não confirmação do que foi apurado na fase extra. Se houver algo duvidoso, ele pedirá absolvição por insuficiência da prova.

É um momento muito importante. Se pensarmos em uma competição de atletismo, é a explosão final. Essa peça é a que dará todo o apoio e sustentação à acusação. Ela não pode ser falha e nem se omitir a nada.

É um momento crucial para o órgão acusador, que representa o Estado. Ele pedirá o direito de punir muito fundamentado, se não todo esse trabalho vai resultar em nada. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

