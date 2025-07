Testamos máscara Dream Cream, da Lola: 'Cabelo de salão sem gastar muito'

Na busca por uma máscara de hidratação que realmente deixasse os fios macios e saudáveis, decidi testar a Dream Cream, da Lola Cosmetics.

Indicada para cabelos com tratamento químicos, como é o meu caso, a marca afirma que a máscara ajuda a restaurar e a recuperar os fios expostos à tintura. E confesso que fui surpreendida positivamente com o resultado. A seguir conto um pouco da minha experiência com o produto.

O que eu gostei

Textura firme. A textura é algo que chama a atenção logo que você abre o pote dessa máscara de hidratação. Ela é firme e bastante densa, daquele tipo que não escorre na mão e já dá uma sensação de cuidado mais intenso e profundo. Ao aplicar no cabelo, a máscara é fácil de espalhar e de enxaguar.

Hidratação. Logo após o primeiro uso meus cabelos ficaram visivelmente mais alinhados, macios e hidratados. Senti que esse efeito durou até o dia seguinte, quando os lavei novamente. Após uma semana de uso constante, meus cabelos ficaram visivelmente mais hidratados, incluindo as pontas, que perderam aquele aspecto opaco.

Efeito leve. Apesar da hidratação, os fios não ficaram pesados. Senti meu cabelo mais leve, mesmo aplicando um pouco do produto na raiz.

Cabelo após uso da máscara Dream Cream, da Lola: fios mais alinhados, macios e hidratados Imagem: Simone Machado/Colaboração/UOL

Rendimento. O produto rende bastante, já que basta aplicar apenas um pouco dele nas mãos e espalhar pelos fios para já ter resultado. O pote de 450 g dura em torno de três meses, usando a cada dois dias.

Dois tamanhos disponíveis. Outro ponto que considero positivo foi a estratégia da marca em vender o produto em potes de dois tamanhos, sendo 200 g e 450 g, o que é ótimo para quem quer testar antes de investir no pote maior.

Preço. E o preço dessa máscara de hidratação é bastante acessível, principalmente se comparado a outras máscaras do mercado com propostas semelhantes.

Ponto de atenção

Cheiro pouco duradouro. A fragrância dessa máscara é muito gostosa e suave, mas quando o cabelo seca, o cheirinho dela praticamente some. Por ser tão gostosa, acho que ela poderia ficar mais presente nos fios.

O que mudou para mim

Além de ter os fios hidratados em um processo bem rápido durante o banho, gostei bastante do fato de não precisar gastar muito dinheiro para ter um cabelo mais hidratado e bonito, sem precisar ir ao salão para obter esses resultados.

Quem pode gostar

Essa máscara de hidratação é uma ótima escolha para quem está em busca de cabelos mais alinhados, hidratados, quer gastar pouco ou não tem muito tempo para fazer aquelas hidratações demoradas.

Quem tem fios rebeldes, ressecados e com pouco brilho vai gostar bastante dessa máscara de hidratação.

