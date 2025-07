Lula falará com empresários sobre tarifaço; movimentações rumo a 26 seguem

As escaramuças político-econômicas entre EUA e Brasil -e entre oposição de extrema direita e governo brasileiro— relativas ao tarifaço de Trump, prosseguem a todo vapor, mais de duas semanas antes da possível entrada em vigor da taxação.

Capitalizando sobre o que considera ser um ataque à soberania nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda um comitê para avaliar as sobretaxas e reiterou que vai conversar pessoalmente com os empresários afetados pela medida trumpista. A estratégia também prevê contatos diretos com instituições americanas, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Para o colunista Felipe Salto, Lula se posicionou bem ao evitar se curvar a "desvarios e ameaças" após o anúncio de Donald Trump sobre o tarifaço -e ao partir para o caminho da negociação. Para Salto, é essencial ouvir o setor produtivo para conter os danos que as tarifas devem provocar.

Já Amanda Klein ressalta que a Lei de Reciprocidade pode ser um caminho sem volta, que deveria ser usado pelo governo brasileiro apenas em último recurso.

Josias de Souza comenta sobre a carta de resposta a Trump sobre o tarifaço, escrita pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso. Josias afirma que o texto, exaltando a independência do Judiciário, é sóbrio e necessário, porém tem um caráter prático "quase nulo", pois não vai mudar a opinião de um político que não se pauta pela verdade.

Na arena política, Leonardo Sakamoto chama a atenção para o fato de o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter defendido o ex-presidente Jair Bolsonaro e a medida de Trump. Segundo Sakamoto, trata-se de uma movimentação de Nunes para tentar conseguir caminho livre na eleição estadual paulista com o apoio da franja bolsonarista do eleitorado.

Sakamoto também comenta a postagem de Bolsonaro no fim de semana em que ele praticamente admite que as tarifas são uma chantagem por sua liberdade. Ironicamente, nota Sakamoto, o governo Trump quer que Lula atue no caso da mesma maneira que atua o tão condenado venezuelano Nicolás Maduro: interferindo no Judiciário -numa atitude que exala cinismo.

E enquanto a direita se reorganiza diante do tarifaço que pode ter saído pela culatra, Josias critica as declarações de Lula no fim de semana. O presidente disse que quem come jabuticaba "não precisa de briga tarifária". Para Josias, Lula, que vem se posicionando bem até aqui na crise, derrapou ao dar declarações jocosas num assunto que pede seriedade —e pode acabar com um abacaxi.

