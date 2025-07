Lula cria comitê para debater tarifa de Trump e ouvirá empresários

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu criar um comitê interministerial com o objetivo de ouvir os setores mais afetados pela tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

Lula se reuniu no domingo com ministros em Brasília, quando comunicou que pretende conversar pessoalmente com representantes dos setores, segundo as fontes. A lista dos participantes será organizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O comitê deve ter a participação dos ministérios da Fazenda, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com possível colaboração também do Ministério do Planejamento.

Uma das fontes ressaltou que os debates com os setores antecederão decisões do governo sobre eventuais medidas de retaliação aos Estados Unidos.

Anunciada na semana passada por Trump, a tarifa de 50% sobre todas as exportações do Brasil aos EUA, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto, foi vinculada pelo presidente norte-americano ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de planejar um golpe de Estado.

(Por Luciana Magalhães, Marcela Ayres e Bernardo Caram)