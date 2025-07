Felipe Salto

O presidente Lula reagiu corretamente à carta de Donald Trump. O teor do documento americano é político; sua motivação, igualmente. A saber, relaciona a decisão de ampliar as tarifas de importação impostas ao Brasil ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma questão interna e sob responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro.

Na resposta, Lula marca posição, manifesta o desejo de negociação e reage, assim, expondo as ferramentas de que o país dispõe. A ação intempestiva de um dos nossos principais parceiros comerciais preocupa, e o enfrentamento precisará guiar-se por estratégia clara, ancorada no Itamaraty.

As consequências de uma tarifa de 50% para os fluxos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos podem ser severas, não apenas para as commodities agrícolas e minerais, mas também para produtos manufaturados, vale dizer. Nas grandes empresas exportadoras, o aumento de custos seria, em muitas situações, impeditivo.

Eventuais impactos redutores nas exportações poderiam desencadear reduções no emprego, sem mencionar a volatilidade na taxa de câmbio e os desdobramentos para a inflação. A tendência é que, apesar do surrealismo da carta de Trump, aproveite-se a brecha aberta ao final e o chamado a negociar.

O trabalho da burocracia técnica qualificadíssima do Ministério das Relações Exteriores será fundamental para endereçar uma solução que combine a busca por reverter ao máximo a dimensão da medida original com uma atuação cirúrgica nos itens em que nossas vantagens comparativas são elevadas e cuja dependência, por parte da economia americana, mostre-se alta.

É fundamental ouvir o setor produtivo, principalmente a indústria de transformação e o agronegócio. As entidades de representação têm estudos, materiais e informações valiosos para subsidiar a atuação do governo, neste momento, e colaborar para que o saldo líquido das conversas seja o mais positivo possível. Contenção de danos é o que se espera.

Em parte, o redirecionamento das nossas exportações, sobretudo no caso das commodities, amenizaria os impactos da alta tarifária. Por outro lado, produtos sofisticados e específicos, como aviões e certas manufaturas vendidas aos EUA, não teriam uma realocação trivial e imediata. Vamo-nos entender: o custo seria simplesmente assumido pelos americanos ou haveria chance de algum recuo?

Fato é que, talvez, boa parte das exportações não pudesse encontrar novo destino óbvio a substituir as compras da economia americana. Daí a importância do diálogo e da construção de saídas negociadas, mesmo em face de um posicionamento tão hostil e desrespeitoso à soberania nacional como o demonstrado por Donald Trump.

No que se refere ao argumento econômico da famigerada carta, não se sustenta, mesmo sob uma lógica puramente mercantilista de busca de superávits comerciais sem maiores qualificações. Fato é que não existe o déficit apregoado por Trump na balança entre EUA e Brasil.

O presidente Lula reagiu bem, evitando curvar-se a desvarios e ameaças. Posicionou o Brasil de modo correto no jogo. Os próximos passos precisarão ser cuidadosos, sustentados pelas equipes técnicas, sim, mas sem abandonar a firmeza, mesmo diante de uma relação assimétrica de poderio econômico.