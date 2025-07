Líderes cristãos acusam colonos israelenses da Cisjordânia de atacar locais sagrados

Por Charlotte Greenfield e Ali Sawafta

TAYBEH, CISJORDÂNIA (Reuters) - Líderes cristãos acusaram nesta segunda-feira colonos israelenses de atacar locais sagrados na Cisjordânia, em uma violência que, conforme um deles, estava forçando alguns a considerarem deixar o território ocupado.

O patriarca ortodoxo grego de Jerusalém, Teófilo III -- visitando a cidade cristã de Taybeh com outros clérigos de Jerusalém -- disse que colonos iniciaram um incêndio perto de um cemitério e de uma igreja do século V na semana passada.

"Essas ações são uma ameaça direta e intencional à nossa comunidade local... mas também ao patrimônio histórico e religioso", disse o patriarca a diplomatas e jornalistas em uma coletiva de imprensa em Taybeh.

Colonos também atacaram casas na área, afirmou.

"Pedimos uma investigação imediata e transparente sobre por que a polícia israelense não respondeu aos chamados de emergência da comunidade local e por que essas ações abomináveis continuam impunes", acrescentou.

O porta-voz do governo israelense não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. O governo israelense havia afirmado anteriormente que quaisquer atos de violência cometidos por civis são inaceitáveis e que indivíduos não devem fazer justiça com as próprias mãos.

Durante a visita, os líderes das igrejas conduziram os moradores em orações, enquanto velas tremulavam nas ruínas da igreja de São Jorge, do século V. Eles conversaram com moradores que descreveram seus medos.

O B'Tselem e outros grupos de direitos humanos dizem que a violência dos colonos na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra de Israel contra o grupo militante palestino Hamas em Gaza, no final de 2023.

Dezenas de israelenses também foram mortos em ataques de rua palestinos nos últimos anos, e o exército israelense intensificou os ataques na Cisjordânia.

Autoridades de saúde palestinas e testemunhas disseram que dois homens, incluindo um cidadão norte-americano, foram mortos por colonos durante um confronto na noite de sexta-feira.

O medo da violência estava levando os cristãos a deixar a Cisjordânia, disse o cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca católico romano de Jerusalém desde 2020.

"Infelizmente, a tentação de emigrar existe por causa da situação", acrescentou. "Desta vez, é muito difícil prever como e quando isso vai acabar, e especialmente para os jovens falarem sobre esperança e confiança no futuro."

Cerca de 50.000 cristãos palestinos vivem em Jerusalém e na Cisjordânia, uma área que inclui muitos dos locais mais sagrados da fé, incluindo Belém, onde os fiéis dizem que Jesus nasceu.

Cerca de 700.000 colonos israelenses vivem entre 2,7 milhões de palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, territórios que Israel capturou da Jordânia na guerra de 1967, que os palestinos veem como parte de um futuro estado.

(Reportagem de Charlotte Greenfield e Ali Sawafta no Taybeh)