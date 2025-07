Jogos de Los Angeles define calendário provisório a 3 anos da abertura

? LA28 (@LA28) July 14, 2025

Também houve mudança em relação ao esporte que concederá a primeira medalha olímpica. Tradicionalmente os atletas do tiro esportivo eram os primeiros a subir ao pódio, mas nos Jogos de Angeles 2028 as primeiras medalhas serão distribuídas aos melhores competidores do triatlo, na manhã de 15 de julho, em Venice Beach.

Já a maratona seguirá tradicionalmente no último fim de semana dos Jogos, no LA Memorial Coliseum. A expectativa é de que o 15º dia dos Jogos concentre a maior distribuição de medalhas, com 16 finais de esportes coletivo e 19 finais de modalidades individuais. A cerimônia de encerramento está programada para 30 de julho, no La Memorial Coliseum, a partir de meia-noite (horário de Brasília).

O calendário de LA28 foi elaborado em parceria com Comitê Olímpico Internacional (COI), as federações internacionais e o Olympic Broadcasting Services (serviços de transmissão olímpica). Segundo os organizadores, o cronograma com detalhamento completo será divulgado ainda este ano.