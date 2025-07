Irani fecha contrato de arrendamento com Âmbar por 10 anos para extração de goma resina

(Reuters) - A Irani Papel e Embalagem anunciou nesta segunda-feira que a sua subsidiária, Habitasul Florestal, fechou um contrato de arrendamento rural com a Âmbar Florestal, após cumprir com os pré-requisitos para a transação.

Em um fato relevante ao mercado, a empresa disse que a HFlor arrendou a totalidade das florestas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul para a Âmbar, com a finalidade de extração de goma resina, pelo período de dez anos.

A empresa não divulgou detalhes financeiros sobre a transação.

O arrendamento segue a decisão da Irani de encerrar as atividades da fábrica de destilação de goma resina extraída de florestas de Pinus em Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul, anunciada no dia 26 de março.

Contudo, o contrato dependia do cumprimento de certas condições tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"Este marco reforça o foco da Irani no segmento de papéis e embalagens sustentáveis e o compromisso da companhia com a otimização de suas operações, melhor rentabilização de seus ativos e maior geração de valor para os acionistas", disse.

(Por Michael Susin)