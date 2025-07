Irã diz que responderá à reimposição de sanções da ONU

DUBAI (Reuters) - O Irã reagirá a qualquer reimposição de sanções das Nações Unidas sobre seu programa nuclear, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país nesta segunda-feira, sem entrar em detalhes sobre as ações que Teerã poderá tomar.

Uma fonte diplomática francesa disse à Reuters na semana passada que as potências europeias teriam que restaurar as sanções da ONU sobre o Irã sob o chamado "mecanismo snapback" se não houvesse um acordo nuclear que garantisse os interesses de segurança europeus.

O "mecanismo snapback" é um processo que reimporia as sanções da ONU a Teerã sob um acordo nuclear de 2015 que suspendeu as medidas em troca de restrições ao programa nuclear do Irã.

"A ameaça de usar o mecanismo snapback carece de base legal e política e será recebida com uma resposta apropriada e proporcional da República Islâmica do Irã", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, em uma coletiva de imprensa, sem dar mais detalhes.

O acordo de 2015 com Reino Unido, Alemanha, França, Estados Unidos, Rússia e China -- conhecido como Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA) -- afirma que, se as partes não conseguirem resolver as acusações de "descumprimento significativo" por parte do Irã, o processo do "mecanismo snapback" pode ser acionado pelo Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros.

"As partes europeias, que estão constantemente tentando usar essa possibilidade como uma ferramenta, cometeram elas mesmas violações graves e fundamentais de suas obrigações segundo o JCPOA", disse Baghaei.

"Eles não cumpriram os deveres que assumiram de acordo com o JCPOA e, portanto, não têm legitimidade legal ou moral para recorrer a esse mecanismo."

Os países ocidentais acusam o Irã de conspirar para construir uma arma nuclear, o que Teerã nega.

Os Estados Unidos saíram do acordo em 2018 durante o primeiro governo do presidente Donald Trump, que chamou o acordo de "fraco".

Trump, cujo segundo mandato começou em janeiro, pediu a Teerã que retorne às negociações nucleares sobre um novo acordo depois que um cessar-fogo foi alcançado no mês passado, que encerrou uma guerra aérea de 12 dias entre o Irã e Israel que desestabilizou o Oriente Médio.

Quando perguntado se o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se reuniria com o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, Baghaei disse que nenhuma data ou local havia sido definido para a retomada das negociações nucleares entre os EUA e o Irã.

(Reportagem de Parisa Hafezi e Redação Dubai)