Índices da China sobem com retomada das exportações no país

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em leve alta nesta segunda-feira, com os mercados reagindo com cautela a dados comerciais positivos e aguardando os números do Produto Interno Bruto (PIB) em meio a preocupações persistentes com tarifas.

No fechamento, o índice CSI300 subiu 0,07%, enquanto o índice SSEC ganhou 0,27%, oscilando próximo do seu maior nível desde outubro.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,26%, depois de oscilar entre ganhos e perdas durante o dia, enquanto o índice de tecnologia teve alta de 0,7%.

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que as trocas comerciais da China se recuperaram, uma vez que os exportadores capitalizaram uma frágil trégua tarifária entre Pequim e Washington.

As exportações cresceram 5,8% no comparativo anual em junho, superando as previsões, enquanto as importações se recuperaram em 1,1% após um declínio de 3,4% em maio.

Os mercados agora estão de olho nos dados do PIB do segundo trimestre, que serão divulgados na terça-feira, com projeção de crescimento de 5,1%, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

A economia da China está agora a caminho de atingir sua meta de crescimento anual de 5%, mas pode enfrentar uma pressão crescente com a iminência das tarifas dos Estados Unidos, de acordo com analistas do BOC International.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,28%, a 39.459 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,26%, a 24.203 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,27%, a 3.519 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,07%, a 4.017 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,83%, a 3.202 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,60%, a 22.614 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,52%, a 4.109 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,11%, a 8.570 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)