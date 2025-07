Incêndio em lar de idosos deixa nove mortos nos EUA

Um incêndio noturno em uma casa de repouso deixou nove mortos no estado de Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (14).

Uma pessoa permanece em estado crítico e mais de 30 foram transportadas para hospitais da região, disse o chefe dos bombeiros de Fall River, Jeffrey Bacon, que lamentou o que chamou de "uma tragédia indescritível".

"Nove pessoas perderam a vida neste prédio ontem à noite (...). Meus pensamentos e orações estão com as vítimas", disse Bacon.

Cinco bombeiros feridos no incêndio receberam alta do hospital.

As autoridades estão investigando a causa do incêndio.

